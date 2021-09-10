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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Notalar engel tanımadı Lima Enerji Engelsiz Müzik Korosu yeniden sahnede

İHA

Notalar engel tanımadı Lima Enerji Engelsiz Müzik Korosu yeniden sahnede

Limak Enerji tarafından engelli bireylere destek olmak hedefiyle hayata geçirilen 'Engelsiz Müzik Korosu' Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda müzik ziyafeti sundu.
Limak Enerji bünyesinde oluşturulan ve yurdun dört bir yanında verdiği konserlerle engelli vatandaşlarla gönül köprüsü kuran 'Engelsiz Müzik Korosu' bu kez de tüm salgın önlemleri alınarak gerçekleştirilen 17. konseriyle, Bursalı dinleyicilerle buluştu. 'Notalar Engel Tanımaz' diyerek yola çıkan koro, Şef Ümit Akkuş eşliğinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği başta olmak üzere farklı türdeki ezgilerini seslendirerek müzik ziyafeti yaşattı.
2016 yılında kurulan Engelsiz Müzik Korosu’nun ilk kez açık havada düzenlediği bu konserinde engelli bireyler ve şirket çalışanlarından oluşan 25 kişilik ekip sahne aldı. Engelli bireyleri topluma kazandırmak ve onların da destek olunduğu zaman başarılı olabileceğini göstermek hedefiyle bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Engelsiz Müzik Korosu konserine, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Uludağ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, protokol üyeleri ve basın temsilcilerinin yanı sıra engelli bireyler ve aileleri ve Limak Enerji çalışanları katıldı.
Duygulu anların yaşandığı gecede Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği standıyla yer alırken, çocukların el emeği ile yapılan ürünler de davetlilere hediye edildi. Konser sonunda destekleyici firmalara plaket takdim edilirken, konserin gelirleri çeşitli derneklere bağışlanarak engellilerin hayatlarının kolaylaştırılması ve ihtiyaç duydukları materyallerin alınması sağlanacak.
Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Engelsiz Müzik Korosu, farklı yörelerden pek çok ezgiyi seslendirdi. Engelli dostlarımızın sosyal hayatta moral ve motivasyonlarını artırmak ve sosyal hayatın içinde yer almaları için biraz da olsa katkı sağlamak bizim için çok kıymetli. Konserlerimizle engellere rağmen neleri aşabileceklerini ve neleri başarabileceklerini gösteriyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Engelleri müzikle aşan pek çok koristimizden de göreceğiniz gibi, eğer istersek aşılamayacak hiçbir engel yok” dedi.
Uludağ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise, “2016 yılında kurulan, Türk Halk Müziği ve Sanat Müziğinin önemli eserlerinin yeniden hayat bulduğu koromuz çalışma arkadaşlarımız, engelli bireyler ve çok kıymetli sanatçılardan oluşan değerli ve bir o kadar faydalı bir oluşum. Koromuz, İskenderun’dan Kırklareli’ye, Ankara’dan Çanakkale’ye ülkemizde sayısız konser vererek, konser gelirlerini de engelli vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Başta hocamız ve değerli sponsorlarımıza, sanatçılarımıza, koromuza ve siz izleyenlere bu serüveni devam ettirdiği için minnet duyuyorum” şeklinde konuştu.
Görme problemi ile dünyaya gelen Rüya Ecrin Çetinkaya, çocukluğundan itibaren müziğe karşı olan ilgisi sayesinde koro ekibine dahil oldu. Uzun yıllardır müzik dersi alan Rüya’nın bu derslerden sonra hayatı değişti ve müzikle beraber tüm engelleri aşarak hayata daha sıkı sarılmaya başladı. Müziğin istenildiğinde her şeyi başarabileceğini gösterdiğini söyleyen Rüya, 2016 yılında Engelsiz Müzik Korosu’yla tanıştıktan sonra kendisine bir söz verdiğini, önüne çıkan hiçbir engelin karşısında pes etmeyeceğini ve yolun sonuna kadar emin adımlarla ilerleyeceğini söyledi.
7 yaşında müzikle ilgilenmeye başlayan Murat Yurtçu’nun ise müzikle beraber hayata karşı bakışı değişti. Konuşma güçlüğünü müzikle beraber aşan Murat, müzik eğitiminden sonra konuşmasını da fazlasıyla geliştirdi. Hayatını müzikle bütünleştiren Murat, sahneyi ve şarkı söylemeyi çok seviyor ve gelecekteki hedefi ise konservatuvar öğrencisi olmak.
2016 yılından beri koroda yer alan bir diğer isim olan Deniz Kaya ise müzikle beraber hayatına yeni bir yön verdi. Görme engeli bulunan Deniz, koroya girdikten sonra konservatuvardan mezun oldu ve şu an müzik öğretmeni olarak görev yapıyor.

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