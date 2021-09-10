Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (2)

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da, tartıştığı eşi S.H. adlı kadını bıçakla rehin alarak, döven ve olaya müdahale eden 3 polisi de yaralayan B.H.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. B.H., 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından adliyeye sevk edildi. İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-09-10 14:24:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.