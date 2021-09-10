HasTavuk ile Bursa Uludağ Üniversitesi protokol imzaladı

Türkiye’nin beyaz et sektörünün önde gelen firmalarından olan HasTavuk, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) akademik bilgi birikiminden faydalanacak. Protokol ile Ziraat Fakültesi öğrencilerine kanatlı hayvan yetiştiriciliği konusunda staj desteği de verilecek.

Bursa Uludağ Üniversite Rektörlüğü ile HasTavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. arasında Araştırma Geliştirme (ArGe) işbirliği protokolü imzalandı. BUÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyelerinin bilimsel değerlendirme biriminde görev alacağı protokol ile firmanın ARGE faaliyetleri kapsamında sunulan proje tekliflerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yürütülmesi hedefleniyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, HasTavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut’un imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında ilgili bölüm öğrencilerine staj ve uygulamalı eğitim desteği de sağlanacak.

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin bilimsel çalışmalar yürütmesinin haricinde topluma hizmet etme görevlerinin de bulunduğunu ifade etti. Son 2 yıl içinde çok ciddi sanayi ve üniversite işbirliklerinin yapıldığını aktaran Kılavuz, “Biz bu yıl ilk defa bir reyting kuruluşuna başvuru yaptık. Bu reyting kuruluşunda normalde bin 200 ile bin 300 sıra arasında olmamıza rağmen, üniversite endüstri işbirlikleri konusunda 740’ıncı sırada gözüküyoruz. Bu protokollere verdiğimiz önemi ortaya koyuyor. Bunlardan birini de HasTavuk ile yaptık. Üniversitenin bilgi birikiminin, ortak aklını sahada iş yapmakta olan HasTavuk firmamızla birleştirmiş olduk. Biz ülkemize, insanlığa hayırlı çalışmalar içine girdiğimizi düşünüyorum. Ben her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

HasTavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Şahin Aydemir de, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ülkedeki önemli üniversiteler arasında yer aldığına işaret etti. Dünyadaki en büyük kanatlı hayvan üreticisi firmaların başında Türklerin yer aldığını açıklayan Genel Müdür Şahin Aydemir, “Karşılıklı danışmanlık, bilgi ve birikimlerimizi paylaşma protokolü imzaladık. Bu protokolün temelinde gelecek nesillere sağlıklı hayvanî proteinler sunarken, yeni ARGE ve inovasyon düşüncesini nasıl kullanır, gençlere nasıl aşılarız ve üniversite gençliği ile bunu nasıl yaparız? Üniversitedeki hocalarımızın bilgi birikimi ve bizim özel sektördeki kaynaklarımızı birleştirerek yeni sinerjilerle neler yapacağımızın protokolüdür. Daha önce Uludağ Üniversitesi ile bu konularda birçok çalışmalar yaptık. Bundan önce 17 proje hayata geçirmişiz. Bunlardan birkaçı da dünya literatürüne geçen projeler olmuş. Bundan sonra da yeni projeler yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut’un da kısa bir teşekkür konuşması yaptığı törende, akademisyenler, HasTavuk ARGE Merkezi ile kurumsal iletişim yöneticileri ve firma temsilcileri de hazır bulundu.

İmzalanan protokol kapsamında HasTavuk ArGe Faaliyetleri Koordinatörü olarak Ürün Yöneticisi Endüstri Mühendisi Tugay Cengiz, Bilimsel Koordinatör olarak da BUÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın İpek görevlendirildi.

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