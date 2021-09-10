Maçoğlu’dan dayanışma ziyareti

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Bingöl Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek ve Tunceli Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Nilüfer Belediyesi’ne dayanışma ziyaretinde bulundu.

Tunceli Ovacık’ta kurdukları Ovacık Doğal Tohum Tüketim Kooperatifi aracılığıyla doğal gıdayı aracısız olarak tüketiciye ulaştıran Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret etti. Bursa temasları çerçevesinde Nilüfer Belediyesi’ne gelen Maçoğlu’na, Bingöl Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek, Tunceli Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da eşlik etti.

Nilüfer Belediyesi’nin tarım alanında benimsediği doğal gıdayı ulaşılabilir, eşit ve sağlıklı bir şekilde tüketiciyle buluşturma politikasını ve gerçekleştirdiği hizmetleri yakından takip ettiklerini belirten Maçoğlu, “Nilüfer’de hem kendi mağazamızı açmak, hem de gerek Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Nilüfer Bostan mağazaları raflarında ürünlerimizin yer alması, gerekse kendi mağazalarımızda NİLKOOP ürünlerinin yer alması maksadıyla işbirliği yapmak istiyoruz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise yerel üreticiyi desteklerken sağlıklı gıdayı vatandaşlara ulaştırma hedefini benimseyen kooperatiflerin uyumlu bir ağ içinde çalışmasının önemini vurguladı. Ovacık Doğal Tohum Tüketim Kooperatifi’nin Türkiye’nin farklı noktalarında açtığı mağazaların sağlıklı gıdaya güvenle ulaşabilmek adına umut verici olduğunu belirten Başkan Erdem “Bizler de Nilüfer Bostan satış noktalarımızı çoğaltarak Ovacık Doğal Tohum Tüketim Kooperatifi gibi sağlıklı ürünleri tüketiciye aracısız olarak ulaştıran kooperatiflerle işbirliği yapmak ve bu ürünleri halkımızla buluşturmak istiyoruz. Kısa süre içinde Nilüfer’de bu satış noktalarının sayısı 10’a ulaşacak. Nilüfer Belediyesi ve NİLKOOP’un Ovacık Doğal Tohum Tüketim Kooperatifi ile gerçekleştireceği iş birliği ve dayanışmayı bu açıdan ayrıca önemsiyoruz” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Bingöl Yayladere Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Ovacık Doğal Tohum Tüketim Kooperatifi yönetim kurulu ve NİLKOOP yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu heyet, ziyaretin ardından Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Nilüfer Bostan satış noktasını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.