Bilgi Evleri’nde yeni dönem başlıyor Osmangazi Belediyesi geleceği şansa bırakmıyor

Osmangazi Belediyesi bünyesindeki “Bilgi Evleri”, birbirinden farklı eğitim programıyla yüzlerce öğrenciye hizmet vermeye hazırlanıyor. Atölye çalışmaları 20 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Osmangazi Belediyesi tarafından “geleceği şansa bırakmamak” şiârıyla hayata geçirilen Bilgi Evleri’nde çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor. Hüdavendigâr ve Emek Bilgi Evi’nde eğitim gören yüzlerce öğrenci, özgüveni yüksek fertler olarak sevgiyle yarınlara hazırlanıyor. Merkez, zengin kütüphanesi ve ders çalışma salonlarıyla da dikkat çekiyor.

Sosyal hayatın gelişimine katkı sağlayarak kültürel faaliyet alanları oluşturan Bilgi Evleri’nin kış dönemi boyunca öğrencileri beklediğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Geleceğimizin teminatı, güçlü Türkiye’mizin mimarı olacak evlatlarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. Bilgi Evleri’nden faydalanmak isteyen öğrencilerimiz, 13 Eylüle kadar Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından online başvuru yapabilirler” dedi.

Başkan Dündar, ücretsiz olarak gerçekleştirilen kurslardan 8 ile 28 yaş grubu öğrencilerin faydalanabileceğini belirtti.

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