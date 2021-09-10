Tuna’ya ‘umut yeşertenler’ ödülü

Mustafakemalpaşa TEMA Vakfı Yüzbaşı Sabribey sorumlusu ve 14 Eylül İlk Okulu öğretmeni Ezel Tuna, ‘Hayrettin Karaca gönüllük ödülleri’ töreninde, ‘umut yeşertiyoruz’ kategorisinde ödüle lâyık görüldü.

Başta toprak olmak üzere bütün tabiî varlıkların koruması maksadıyla kurulan, bugün 900 bini aşkın gönüllüsüyle umut yeşerten bir halk hareketine dönüşen TEMA Vakfı’nın her sene düzenlediği saha koordinasyon toplantısı, bu yıl Kovid19 gündemi sebebiyle çevrim içi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından il temsilcileri, ilçe ve mahalle sorumluları, Genç TEMA'lar ve gönüllülerden oluşan 500 kişinin katıldığı saha koordinasyon toplantısında, ilçenin verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunması için öncü çalışmalara imza atan TEMA Vakfı Yüzbaşı Sabribey sorumlusu Ezel Tuna, ödüle lâyık görüldü. Ezel Tuna, tabiî varlıkların korunması ve sürdürülebilir hayatın sağlanması için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla ‘umut yeşertiyoruz’ ödülünü kazandı.

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