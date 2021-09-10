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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Olay İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesinde bulunan inşaatta meydana geldi. Tarkan Güzel (36), çalıştığı esnada temas ettiği kablodaki elektrik akımına kapıldı. Yere düşen işçi yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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