Darp edilen genç adamdan acı haber İznik'te Ayasofya Camisi bahçesinde darp edilen genç adam hastanede hayatını kaybetti

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Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Ayasofya Camisi bahçesinde darp edilen genç adam hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Ayasofya Camisi bahçesinde iki kişi tarafından darp edilen İbrahim Akkuş ağır yaralanmıştı. 48 yaşında iki çocuk babası tedavi gördüğü hastahane de bugün öldü.

Olay sonrası mahkemeye çıkarılan Alican Ö. (32) ve Emrah D. (32) adlı 2 kişi tutuklandı.

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