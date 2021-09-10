Fabrikada üzerine asit dökülen işçi yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı mobilya fabrikasında üzerine sülfürik asit dökülen işçi Berkan A. (19), yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 28. Metal Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, mobilya fabrikasında çalışan Berkan A.´nın çarptığı asit deposu hortumunda sülfürik asit döküldü. Vücudunun asit değdiği yerleri yanan Berkan A., yere yığıldı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-09-10 19:15:21



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