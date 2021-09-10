Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (3)

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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TUTUKLANDI

Bursa'da, tartıştığı eşi S.H.'yi bıçakla rehin alarak darbeden ve olaya müdahale eden 3 polis memurunu da yaralayan Buğra H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buğra H., çıkarıldığı mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'görevli memura mukavemet' suçundan tutuklandı.Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-09-10 20:02:33



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