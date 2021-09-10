Girit Sokağında tarihi konak kamulaştırıldı

Mudanya Belediyesi, tarihî Girit Sokağındaki konağı aslına uygun şekilde restore ederek müze eve dönüştürecek .

Tarihî ve kültürel mirasın korunup yaşatılması adına çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi, ilçenin önemli yapılarından birini kamulaştırdı. Girit Sokağı adıyla anılan, Halitpaşa Mahallesindeki sivil mimarî örneği konak kamulaştırıldı. Tarihî bina Mudanya Belediyesi tarafından restore edilerek, kültür merkezi ve müze ev olarak yaşatılacak.

Mudanya’nın kültürel ve tarihî değerleriyle yarınlara taşındığını vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Uzun zamandır yapmayı düşündüğümüz bu kamulaştırmayla birlikte ilçemizin önemli bir tarihî mirası aslına uygun şekilde yürütülecek restorasyon çalışmaları kapsamında kültür merkezi ve müze ev olarak yaşatılacak. Mudanya geleceğe tarihiyle, kültürüyle ve benzersiz doğasıyla taşınıyor” ifadelerini kullandı.

Hayri Türkyılmaz, Mudanya’nın simgesi haline gelen Tirilye’deki tarihî zeytin yağı fabrikası, Tüccar Evi, Dündar Evi’nin de kamulaştırılarak kent yaşamına kazandırılacağını vurguladı.

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