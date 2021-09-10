99 yıl sonra kurtuluş coşkusu

Bursa’nın Yunan işgâlinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları coşkuyla başladı.
Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı’nın konser verdiği kurtuluş kutlamaları tarihî belediye binasına Türk bayrağının asılması ile başladı. Bursalılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu. Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi de gösterisiyle ilgi topladı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, şehrin kurtuluşunu temsilî olarak canlandırdı. Türk bayrakları ile belediye binasının önüne gelen milis kuvvetleri, vatandaşlardan alkış aldı. İstiklâl Marşı'nın okunması sırasında tarihî belediye binasındaki Türk bayrağı, gaziler tarafından göndere çekildi. Daha sonra Orhangazi Camii'nden kurtuluş salâsı okundu.
Ardından milis kuvvetleri temsilcileri, Türk bayrağını öperek Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik'e teslim etti. Süleyman Çelik de bayrağı öperek teslim aldı. Protokol mensupları gazilere çiçek takdim etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.