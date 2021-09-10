Balkan Panayırı'nda dünyaca ünlü sanatçı Azis sahne alacak

Bursa'nın Kestel Belediyesi, bu yıl 7'incisini düzenleyeceği Balkan Panayırı'nda sürpriz sanatçıları Kestelliler ile buluşturuyor. 4 gün boyunca Işın Karaca, Emre Kaya, Canbay&Wolker’ın sahne alacağı panayırın son gecesinde ise dünyaca ünlü sanatçı Azis sahne alacak.

Kestel Belediyesi 7. Geleneksel Balkan Panayırı, 1619 Eylül tarihleri arasında Yeni Mahalle Açık Otopark Alanı’nda gerçekleşecek. 4 gün sürecek olan panayırda ünlü sanatçılar Işın Karaca, Emre Kaya, Canbay & Wolker sahne alacak. 19 Eylül tarihinde ise ‘Balkanların Tarkan’ı olarak bilinen dünyaca ünlü sanatçı Azis sahneye çıkacak. Yemek stantları ve oyun alanlarının da yer alacağı panayır, ücretsiz olarak halka açık olacak. Öte yandan Covid19 tedbirlerinin üst seviyede tutulacağı panayırda HES kodu zorunluluğu olacak.

Panayıra ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz Balkan Panayırı'nda farklı bir konsept, farklı bir eğlence ile Kestelli hemşehrilerimizin, Balkan göçmeni hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız. 4 gün kesintisiz sürecek olan panayır Kestel’e çok yakışacak ve Kestel’in ayrıcalığı yine ön plana çıkacak. Panayırımızı Balkan göçmeni vatandaşlarımızın yoğun olduğu Yeni Mahalle Konutlar bölgesinde gerçekleştireceğiz. Tüm Kestellileri unutulmaz bir eğlence yaşamaları için panayırımıza bekliyoruz’’ diye konuştu.

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