Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.

Kaza BursaAnkara kara yolu üzeri İnegöl çıkışında meydana geldi. İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Volkan Bekil(22) yönetimindeki 16 ABL 576 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvalanarak, ters durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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