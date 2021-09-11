Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

İHA

Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.
Kaza BursaAnkara kara yolu üzeri İnegöl çıkışında meydana geldi. İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Volkan Bekil(22) yönetimindeki 16 ABL 576 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvalanarak, ters durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balkan Panayırı'nda dünyaca ünlü sanatçı Azis sahne alacak
YEREL HABERLER Balkan Panayırı'nda dünyaca ünlü sanatçı Azis sahne ...
Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları devam etti
İnegöl’den âfet bölgelerine yardım eli
YEREL HABERLER İnegöl’den âfet bölgelerine yardım eli
99 yıl sonra kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER 99 yıl sonra kurtuluş coşkusu
Girit Sokağında tarihi konak kamulaştırıldı
YEREL HABERLER Girit Sokağında tarihi konak kamulaştırıldı
Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (3)
YEREL HABERLER Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada ...
Eşini bıçakla rehin alan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini bıçakla rehin alan koca tutuklandı
Fabrikada üzerine asit dökülen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Fabrikada üzerine asit dökülen işçi yaralandı
Bursa'daki Renault fabrikasında üretim 4 gün duracak
YEREL HABERLER Bursa'daki Renault fabrikasında üretim 4 gün duracak
Üzerine sülfürik asit dökülen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine sülfürik asit dökülen işçi ağır yaralandı
Darp edilen genç adamdan acı haber İznik'te Ayasofya Camisi bahçesinde darp edilen genç adam hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Darp edilen genç adamdan acı haber İznik'te Ayasofya ...
Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Tuna’ya ‘umut yeşertenler’ ödülü
YEREL HABERLER Tuna’ya ‘umut yeşertenler’ ödülü
Sen de “ilk yardım kahramanı” ol
YEREL HABERLER Sen de “ilk yardım kahramanı” ol
Bilgi Evleri’nde yeni dönem başlıyor Osmangazi Belediyesi geleceği şansa bırakmıyor
YEREL HABERLER Bilgi Evleri’nde yeni dönem başlıyor Osmangazi ...
Büyükşehir'den Yenişehir’e 17 milyonluk hizmet
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Yenişehir’e 17 milyonluk hizmet
Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama
Maçoğlu’dan dayanışma ziyareti
YEREL HABERLER Maçoğlu’dan dayanışma ziyareti
HasTavuk ile Bursa Uludağ Üniversitesi protokol imzaladı
YEREL HABERLER HasTavuk ile Bursa Uludağ Üniversitesi protokol ...
Kadınlar saç saça, baş başa birbirine girdi
YEREL HABERLER Kadınlar saç saça, baş başa birbirine girdi
Kadınların 'ters bakma' kavgası kamerada
YEREL HABERLER Kadınların 'ters bakma' kavgası kamerada
Metro istasyonunda aşı seferberliği
YEREL HABERLER Metro istasyonunda aşı seferberliği
Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (2)
YEREL HABERLER Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada ...
Eşini bıçakla rehin alan koca adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eşini bıçakla rehin alan koca adliyeye sevk edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.