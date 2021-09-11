Bursa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında BursaAnkara karayolu İnegöl Ağaç İşleri Mobilya Sanayi mevkisinde meydana geldi. İnegöl´den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Volkan Bekil (22) yönetimindeki 16 ABL 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Volkan Bekil, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-09-11 02:00:39



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