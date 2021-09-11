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Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu: ''Bize hem babalık, hem de annelik yapıyordu'' İki mahalleyi birbirinden ayıran yolda yaya geçidi olmaması ocak söndürmeye devam ediyor

İHA

Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu: ''Bize hem babalık, hem de annelik yapıyordu'' İki mahalleyi birbirinden ayıran yolda yaya geçidi olmaması ocak söndürmeye devam ediyor

Bursa'da iki mahalleyi birbirinden ayıran ana yol ölümlü kazalara sahne olmaya devam ediyor. Üst geçidin asansörü bozuk olduğu ve yerleşim yerine uzakta kaldığı için kullanılmıyor. Altı ay önce yolun karşısına geçmek isteyen genç kadın bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, genç kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Aysel Özden'in kızı, ''Annem bize hem babalık, hem de annelik yapıyordu. Artık başkalarının canı yanmasın. Bir an önce buraya üst geçit ya da yaya geçidi istiyoruz'' diyerek tepkisini dile getirdi.
Kaza, 3 Mart tarihinde, Ataevler Mahallesi Ata Bulvarının Mudanya istikameti üzerinde meydana geldi. İhtiyaçlarını karşılamak için yolun karşısına geçmek isteyen 45 yaşındaki Aysel Özden, kendi tarafındaki yoldan karşıya geçtikten sonra, orta refüjde bulunan bariyerlerin üzerinden atladı. Tam karşıya geçeceği sırada hızla gelen Mine E. idaresindeki 16 STG 66 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce havalandıktan sonra yere düşerek sürüklendi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Genç kadın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üst geçit hem uzak, hem asansörü bozuk
Mahalle sakinleri, iki mahalleyi birbirinden ayıran yol üzerindeki üst geçidin sadece bir yerde olduğunu ve ihtiyaçların karşılanması için gidilecek bölgenin 450 metre uzağında bulunduğunu, bu yüzden kullanılmadığını söyledi. Ayrıca üst geçidin asansörünün çalışmadığını belirten mahalleli, yıllardır üst geçidin mahalleye yakın bir yere getirilmesini istediklerini, ancak hiç bir netice alamadıklarını belirtti.
Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Aysel Özden'in kızı Aleyna Özden, ''Benim annem bu yolda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu yoldan geçen sadece annem değildi. Yıllardır bu yol kullanılıyor. Annemin hayatını kaybetmesi sonucu yine de kullanılıyor. Burada meydana gelen ölümlü ya da yaralamalı tek kaza anneminki değildi. Defalarca bu yolda kazalar oldu ve insanlar öldü. Biz bu sorunu sürekli dile getirmemize rağmen, hiç bir yerden bir çözüm bulamadık. Herkes üst geçit var diyor, fakat iki ucu da tâli yola çıktığı için kullanılmıyor. Pazara, markete ve otobüs duraklarına çok uzak olduğu için ve asansör olmadığı için yaşlılar da kullanamıyor. Onlar da aynı şekilde buradan karşıya geçmeye çalışıyor. Üst geçidi kullanmaya kalktığımızda tekrar buraya gelmek istersek, gideceğimiz yolun 23 katını gitmek zorunda kalıyoruz. Yetkililere zaten daha önce söyledik. Üst geçidin olması gereken yer annemin hayatını kaybettiği yer. Fakat birkaç sene önce üst geçit buradan alınarak taşındı. Üst geçidin tekrar daha kullanışlı, asansörü çalışır durumda eski yerine yapılmasını istiyoruz. Ya da buraya lamba konularak yaya geçidinin olmasını istiyoruz. Çünkü herkes bu yolu kullanıyor. Ben annem öldükten sonra bu yolu kullanmamak için okuluma yolu iki saat daha uzatarak gidiyorum. Bu da beni hem psikolojik olarak hem de diğer yönüyle çok yıpratıyor'' dedi.
Babasını bir yaşında kaybeden ve annesinin hem annelik hem de babalık yaptığını belirten Aleyna Özden, ''Benim acım zaten büyük. Tek varlığım annemi de kaybettim. Kazadan birkaç hafta sonra anneme çarpan kadın bize gelerek aracının masraflarını karşılattı. Bu bizi daha çok yıktı. Adalete olan inancımız sonsuz. Bu konuda adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bir gün aynı şeylerin kendisinin başına geldiğinde ne yapacağını çok merak ediyorum'' diyerek sözlerine son verdi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, aynı yoldan başka bir ailenin geçtiği, ardından karşıya geçmek isteyen Aysel Özden'in de yoldan gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçtuktan sonra yere düştüğü ve vatandaşların yardıma koştuğu anlar görüldü.
10 Eylül Cuma günü polis ekipleri tarafından olay yerine keşif için getirilen otomobil sürücü Mine E. ile kaza sonucu hayatını kaybeden Aysel Özden'in acılı ailesi arasında kısa süreli tartışma meydana geldi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu iki grup sakinleştirilirken, mahkemenin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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