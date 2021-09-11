(Özel) Cinsel istismara göz yumdu, hapis cezası aldı Yargıtay’dan emsal cinsel istismar kararı Cinsel istismara göz yumanlar yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Cinsel istismara göz yumdu, hapis cezası aldı Yargıtay’dan emsal cinsel istismar kararı Cinsel istismara göz yumanlar yandı

İHA

(Özel) Cinsel istismara göz yumdu, hapis cezası aldı Yargıtay’dan emsal cinsel istismar kararı Cinsel istismara göz yumanlar yandı

Bir cinsel istismar davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu, cinsel istismara göz yumanların da cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Yüksek mahkeme, mağdureye cinsel istismarda bulunacağını bilerek, yanlarından ayrılıp araçta yalnız kalmalarını sağlayan gencin de ‘cinsel istismar suçuna yardımda bulunmak’ suçunu işleyerek suçun icrasını kolaylaştırdığına dikkat çekti.
İddiaya göre, bir süre cezaevinde birlikte kalan 2 kafadar, 17 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte gezmeye çıktı. Kızın erkek arkadaşı, daha önce sabıkası bulunan ve suç işleme potansiyeli bulunan cezaevi arkadaşıyla kızı yalnız bırakarak araçtan ayrıldı. Sabıkalı genç, iddiaya göre genç kıza tecavüz etti. Kızın şikayetçi olmasıyla Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararı her iki taraf da temyiz edince devreye giren Yargıtay 14. Ceza Dairesi, sanığın kararını onadı. Daire, sanık ile kız çocuğunu araçta yalnız bırakarak cinsel istismara zemin hazırladığı öne sürülen gencin de cezalandırılmasını istedi. Ağır Ceza Mahkemesi, araçta sanıkla kız arkadaşını yalnız bırakan gencin Türk Ceza Kanununun 39. maddesinde belirtilen ‘suça iştirak’ suçunu işlemediğine karar verdi. Mahkeme, cinsel istismara zemin hazırladığı öne sürülen sabıkalı gence 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 14. Ceza Dairesi kararı onadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu, emsâl bir karara imza attı.
Cinsel istismar olaylarında duyarsız kalanların da cezalandırılması gerektiğinin vurgulandığı kararda şöyle denildi:
“Sabıkalı gencin, sanığın katılan mağdureye cinsel istismarda bulunacağını bilerek yanlarından ayrıldığı anlaşılmaktadır. İnceleme dışı sanığın katılan mağdureyle araçta yalnız kalmalarını sağladığı, böylece sanığın cinsel istismar suçuna Türk Ceza Kanununun 39. maddesinin ikinci fıkrasının (C) bendinde belirtildiği şekilde suçun işlenmesinden önce yardımda bulunarak suçun icrasını kolaylaştırdığı kabul edilmelidir. Bu itibarla, haklı nedene dayanmayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir. Oy birliği ile itirazın reddine hükmedilmiştir.”
TCK 39. madde yardım etmeyi kapsıyor
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun dikkat çektiği ‘yardım etme’ suçunu kapsayan TCK’nın 39. maddesinde şu ifadelere yer veriliyor:
Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, on beş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez.
Aşağıdaki hallerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:
Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek.
Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak.
Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu da "ihracat" koleksiyonu İhracat yaptığı her ülkenin para birimini koleksiyonuna katıyor
YEREL HABERLER Bu da "ihracat" koleksiyonu İhracat yaptığı her ...
Kartallar yeniden mavi göklerle buluştu
YEREL HABERLER Kartallar yeniden mavi göklerle buluştu
Marmara'nın kıyıları torbacılardan temizlendi Bursa'da son yılların en büyük narkotik operasyonu Gemlik ilçesinde yapıldı Yüzlerce polisin katıldığı helikopter ve drone destekli operasyonda yakalanan 85 uyuşturucu satıcısından 72'si tutuklandı Eş zamanlı yapılan baskınlarda tacirler kaçıp uyuşturucu maddeleri saklayacak delik ararken bir şahsın müzik tesisatının içine gizlediği hassas terazi ve uyuşturucu madde dikkat çekti
YEREL HABERLER Marmara'nın kıyıları torbacılardan ...
Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu: ''Bize hem babalık, hem de annelik yapıyordu'' İki mahalleyi birbirinden ayıran yolda yaya geçidi olmaması ocak söndürmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının ...
Bursa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır ...
Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar ...
Balkan Panayırı'nda dünyaca ünlü sanatçı Azis sahne alacak
YEREL HABERLER Balkan Panayırı'nda dünyaca ünlü sanatçı Azis sahne ...
Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları devam etti
İnegöl’den âfet bölgelerine yardım eli
YEREL HABERLER İnegöl’den âfet bölgelerine yardım eli
99 yıl sonra kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER 99 yıl sonra kurtuluş coşkusu
Girit Sokağında tarihi konak kamulaştırıldı
YEREL HABERLER Girit Sokağında tarihi konak kamulaştırıldı
Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (3)
YEREL HABERLER Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada ...
Eşini bıçakla rehin alan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini bıçakla rehin alan koca tutuklandı
Fabrikada üzerine asit dökülen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Fabrikada üzerine asit dökülen işçi yaralandı
Bursa'daki Renault fabrikasında üretim 4 gün duracak
YEREL HABERLER Bursa'daki Renault fabrikasında üretim 4 gün duracak
Üzerine sülfürik asit dökülen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine sülfürik asit dökülen işçi ağır yaralandı
Darp edilen genç adamdan acı haber İznik'te Ayasofya Camisi bahçesinde darp edilen genç adam hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Darp edilen genç adamdan acı haber İznik'te Ayasofya ...
Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Tuna’ya ‘umut yeşertenler’ ödülü
YEREL HABERLER Tuna’ya ‘umut yeşertenler’ ödülü
Sen de “ilk yardım kahramanı” ol
YEREL HABERLER Sen de “ilk yardım kahramanı” ol
Bilgi Evleri’nde yeni dönem başlıyor Osmangazi Belediyesi geleceği şansa bırakmıyor
YEREL HABERLER Bilgi Evleri’nde yeni dönem başlıyor Osmangazi ...
Büyükşehir'den Yenişehir’e 17 milyonluk hizmet
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Yenişehir’e 17 milyonluk hizmet
Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama
Maçoğlu’dan dayanışma ziyareti
YEREL HABERLER Maçoğlu’dan dayanışma ziyareti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.