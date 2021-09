Ak Parti İl Başkanı Gürkan: “Bursamızın düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun”

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, yazılı olarak yayımladığı mesajında medeniyetin kurucu şehri, tarihin ulu çınarı, Osmanlı'nın Başkentlerinden Bursa'nın 1326 yılında Orhan Gazi'nin fethinden itibaren her zaman barışın ve huzurun şehri olduğunu belirtti. Barışın, huzurun şehri Bursa'nın esaretinin 8 Temmuz 1920'de Yunan askerlerinin şehri işgaliyle başladığını anımsatan Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, işgalle birlikte Riyaset Kürsüsü’ne milli yas sembolü olarak kara örtü serildiğini hatırlatarak, “Bu milletin manevi başkentinin işgal altında kaldığı her gün yas demekti. 'Puşidei Siyah' adıyla bilinen bu kara örtü 2 sene 2 ay 2 gün boyunca Riyaset Kürsüsü üzerinde örtülü kaldı. O örtü orada kaldıkça Türk milletinin öfkesi ve azmi her daim canlı kaldı. Zaferlerle dolu 1922 yılının eylül ayı Bursa dahil pek çok ilimiz için kurtuluş vakti oldu. 11 Eylül 1922 Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda, özgürlüğün ve bağımsızlığın günü oldu” ifadelerini kullandı. 11 Eylül 1922’de tüm dünyanın Anadolu insanının esarete boyun eğmeyeceğine bir kez daha şahit olduğunu belirten Başkan Gürkan ise mesajını şu şekilde sonlandırdı: "Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunda rol oynayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyor, Bursa'nın kurtuluşunun 98. yıl dönümünde aziz Bursalılara ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde huzur ve barış dolu nice yıllar diliyorum."

