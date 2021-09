Bursa Ticaret Borsası 97 yaşında

Bursa Ticaret Borsası’nın 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Başarılarla dolu tarihimizin bizlere verdiği güç ve yüklediği misyonla, devraldığımız hizmet bayrağını daha da yukarı taşımak için tüm enerjimizle çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası'nın 97'nci kuruluş yıl dönümünü yaptığı yazılı açıklamayla kutladı.

11 Eylül 1924 tarihinde Bursa Zahire Borsası adıyla kurulan Bursa Ticaret Borsası’nın, 1 asra yaklaşan köklü geçmişiyle, gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere kent ve ülke ekonomisine hizmet etmeye devam ettiğini söyleyen Özer Matlı, “Cumhuriyet ile yaşıt bir kurumu temsil etmenin sorumluluğu ile çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Başarılarla dolu tarihimizin verdiği güç ve yüklediği misyonla, devraldığımız hizmet bayrağını en yukarılara taşımak için tarımdan ticarete, sanayiden turizme, eğitimden sosyal hayata kadar, kentimizi ilgilendiren tüm konularda üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

“Proaktif bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz”

Bursa Ticaret Borsası’nın her geçen gün yenilenen ve gücüne güç katan bir borsa olduğunu vurgulayan Özer Matlı, göreve geldikleri 2013 yılından bu yana proaktif bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederken, “Üye odaklı, yenilikçi ve zamanın koşullarına hızla uyum sağlayan hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürürken, sağlamış olduğumuz imkânlar ile üye sayımızı da günden güne artırdık. Yine göreve geldiğimiz günden bugüne işlem hacmimizi 6,5 kat arttırarak 6 milyar lira seviyesine çıkardık. Ayrıca Bursa Ticaret Borsası’nı çok daha etkin, uluslararası bilinirliği olan referans bir kurum haline getirmek amacıyla çok sayıda başarılı projeye de imza attık. Bu noktada, gururla belirtmeliyim ki Borsamızın, Avrupa Ticaret Borsaları Birliği’nin ülkemizdeki ilk ve tek üyesi olmasını yine bu dönemde sağladık” diye konuştu.

Kalite odaklı projeci borsa

Borsanın tescil işlemlerinin yanı sıra projeci kimliğiyle de dikkat çektiğini belirten Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her platformda üyelerimizin sesi olmaya çalışırken, ticari hayatlarına katkı koyacak projelerin de içerisinde yer aldık. Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın (TÜRİB) A Grubu büyük hissedarlarından biri olarak hem üyelerimizin hem de bölge üreticimizin ekonomisine katkı sağladık. Öyle ki bugün müşteri işlem hacmine göre TÜRİB’de ilk 10 borsa arasında yer alarak, kısa sürede çok büyük bir yol kat ettik. TÜRİB’in olmazsa olmazı olan yetkili sınıflandırıcılıkta ise kaliteli hizmet anlayışımızı Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. ile 6 kente taşıdık. Yine hayata geçirdiğimiz Bursa TB Online Akademi projesi kapsamında verdiğimiz eğitimler ile üyelerimiz ve girişimcilerimiz için itici bir güç olmaya çabalıyoruz. Tüm bunların yanı sıra bölgemizin en önemli tarımsal markalarından olan zeytinin değerini kat be kat artıracak lisanslı depo tesisini şehrimize kazandırmak için de çalışmalarımızı aralıksız bir biçimde sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bursa TB büyümeye devam edecek"

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa Ticaret Borsası üyelerine pusula gibi yol göstermeyi hedeflediklerini belirten Başkan Özer Matlı, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak adına hamisi oldukları Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen ortak girişimler neticesinde ArGe Merkezi olmasını sağladıklarına da dikkat çekti.

Son olarak, kısa süre içinde hizmete girecek yeni hizmet binası ile Bursa Ticaret Borsası’nı hem ekonomik olarak hem de fiziki altyapı olarak büyütmeye devam edeceklerini söyleyen Özer Matlı, “Bu vesileyle bir kez daha kuruluşumuzun 97. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyor; Borsamızı bugünlere getiren, kuruluşundan bu yana borsamız ve ülke ekonomimizin gelişimi için hizmetlerde bulunan tüm yönetim kurulu üyelerimize ve meclis başkanlarımıza, meclis ve komite üyelerimiz ile personelimize saygı ve minnetlerimi sunuyor, vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” dedi.

