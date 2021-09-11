Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

DHA

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da otomobiliyle Aysel Özden'e (45) çarpıp ölümüne neden olan Mine E., (34) tutuksuz yargılandığı davanın kaza yerindeki keşfi sırasında ölen kadının yakınlarının saldırısına uğradı. Polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahale ederken, olayların arasında kalan adliye görevlisi yere düştü. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi´nde mart ayında, Mine E. yönetimindeki 16 STG 66 plakalı otomobil, 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özden'e çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Özden ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Özden, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mine E. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mine E. hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde, `Taksirle ölümü neden olmak´ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürecinde hazırlanan bilirkişi raporunda, otomobilin hız sınırı olan 33 kilometrenin üzerinde seyrettiği belirtildi. Mahkeme hakimi, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.
KEŞİF ERTELETEN KAVGA
Mahkeme hakimi, bilirkişi ve adliye görevlisiyle sanık Mine E.´nin de bulunduğu keşif için dün kaza yerine gidildi. Bu sırada keşif alanında bekleyen Aysel Özden'in yakını, aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 20 kişi, Mine E.´ye saldırdı. Polis ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale edip, takviye ekip istedi. Olayların ortasında kalan adliye görevlisi zor anlar yaşadı, elindeki evrak çantasıyla yere düştü. Mine E., takviye ekiplerin gelmesiyle kalabalığın elinden kurtarılıp, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. O anlar, DHA muhabirinin kamerasına yansıdı.
Kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alınırken, keşif ise ertelendi.
BİZİ ÇOK ÜZDÜ"
Kazada ölen Aysel Özden'in kızı Mehtap Özden, "Küçük yaşta babamızı kaybettik. Bizi annemiz büyüttü. O kazadan sonra yetim kaldık. Sürücü, olay sonrası vicdan azabı çektiğini belirten hiçbir görüntü sergilemedi. Yanımıza gelip, hiçbir şey söylemedi. Hayvana dahi çarpsanız yanına gidip yardım etme ihtiyacı duyarsınız. Bunu yapmadı, Adliye sürecinde sanık, 'Orada ben, arabada bulunan kızımı korumak için annenize vurdum´ dedi. Buna rağmen bir gün bile içeride tutulmadı. Sürücü bizimle hiçbir şekilde irtibata geçmedi" dedi.
Annelerinin öldüğü kaza sonrası, canlarını yakan bir başka olay daha yaşadıklarını belirten Mehtap Özden, "Hem anneme çarptı hem de çarptığı arabanın sigortasını bize ödetti. Aracın 10 bin TL'lik sigorta parasını ödemezsek evimize icra geleceğini söylediler. Anneme çarpıp öldürdüğü aracın sigorta ücretini bile bize ödetecek kadar vicdansız bir insan. Kadın pişman değildi. Anneme çarptıktan yaklaşık bir ay sonra parti yaptığını gördük. Bunu mahkemede de dile getirdik. Bizler, adaletin yerini bulsun istiyoruz. Adalete olan inancımız kırılmasın" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-09-11 10:55:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Yüce’ye önemli görev
YEREL HABERLER Prof. Yüce’ye önemli görev
Bursaspor deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek
YEREL HABERLER Bursaspor deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya ...
Bursa Ticaret Borsası 97 yaşında
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası 97 yaşında
Ak Parti İl Başkanı Gürkan: “Bursamızın düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun”
YEREL HABERLER Ak Parti İl Başkanı Gürkan: “Bursamızın düşman ...
Bursaspor’dan ayrılan Özer Hurmacı boşta kaldı
YEREL HABERLER Bursaspor’dan ayrılan Özer Hurmacı boşta kaldı
Bursa’da korkunç olay Boynundan ateşli silahla vurulmuş yunus balığı bulundu
YEREL HABERLER Bursa’da korkunç olay Boynundan ateşli silahla ...
(Özel) Cinsel istismara göz yumdu, hapis cezası aldı Yargıtay’dan emsal cinsel istismar kararı Cinsel istismara göz yumanlar yandı
YEREL HABERLER (Özel) Cinsel istismara göz yumdu, hapis cezası ...
Bu da "ihracat" koleksiyonu İhracat yaptığı her ülkenin para birimini koleksiyonuna katıyor
YEREL HABERLER Bu da "ihracat" koleksiyonu İhracat yaptığı her ...
Kartallar yeniden mavi göklerle buluştu
YEREL HABERLER Kartallar yeniden mavi göklerle buluştu
Marmara'nın kıyıları torbacılardan temizlendi Bursa'da son yılların en büyük narkotik operasyonu Gemlik ilçesinde yapıldı Yüzlerce polisin katıldığı helikopter ve drone destekli operasyonda yakalanan 85 uyuşturucu satıcısından 72'si tutuklandı Eş zamanlı yapılan baskınlarda tacirler kaçıp uyuşturucu maddeleri saklayacak delik ararken bir şahsın müzik tesisatının içine gizlediği hassas terazi ve uyuşturucu madde dikkat çekti
YEREL HABERLER Marmara'nın kıyıları torbacılardan ...
Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının kızı konuştu: ''Bize hem babalık, hem de annelik yapıyordu'' İki mahalleyi birbirinden ayıran yolda yaya geçidi olmaması ocak söndürmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden kadının ...
Bursa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır ...
Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar ...
Balkan Panayırı'nda dünyaca ünlü sanatçı Azis sahne alacak
YEREL HABERLER Balkan Panayırı'nda dünyaca ünlü sanatçı Azis sahne ...
Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları devam etti
İnegöl’den âfet bölgelerine yardım eli
YEREL HABERLER İnegöl’den âfet bölgelerine yardım eli
99 yıl sonra kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER 99 yıl sonra kurtuluş coşkusu
Girit Sokağında tarihi konak kamulaştırıldı
YEREL HABERLER Girit Sokağında tarihi konak kamulaştırıldı
Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (3)
YEREL HABERLER Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada ...
Eşini bıçakla rehin alan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini bıçakla rehin alan koca tutuklandı
Fabrikada üzerine asit dökülen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Fabrikada üzerine asit dökülen işçi yaralandı
Bursa'daki Renault fabrikasında üretim 4 gün duracak
YEREL HABERLER Bursa'daki Renault fabrikasında üretim 4 gün duracak
Üzerine sülfürik asit dökülen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine sülfürik asit dökülen işçi ağır yaralandı
Darp edilen genç adamdan acı haber İznik'te Ayasofya Camisi bahçesinde darp edilen genç adam hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Darp edilen genç adamdan acı haber İznik'te Ayasofya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.