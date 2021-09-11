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Bursa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 7 kişi hafif yaralandı

İHA

Bursa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 7 kişi hafif yaralandı

BursaOrhaneli yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Olay BursaOrhaneli karayolu Doğancı Barajı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bursa istikametine gelen Yusuf Cura idaresindeki 10 HV 699 plakalı araç ile Orhaneli istikametine giden Ali Sakin idaresindeki 16 CCM 56 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansa binmeyi reddederek olay yerinden ayrıldı. Kısa süreli ulaşıma kapanan Bursa Orhaneli yolu araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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