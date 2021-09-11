Bursa'da 99 yıl sonra kurtuluş gururu

Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü, şehirde büyük bir coşkuyla kutlandı. Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kapsamında, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokolün katılımıyla, Tophane’den Atatürk Anıtı’na dek uzanan bir kortej gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, vatandaşlar ilgi gösterdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyelerinin de katıldığı kortejde, Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi gösterisiyle beğeni topladı. Kortejin ardından Vali Canbolat ve Başkan Aktaş, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da tören, Bursa protokolünün ve vatandaşların katılımıyla Bursa Kent Müzesi amfi tiyatroda devam etti. Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nun Bursa’nın kurtuluşuyla ilgili tiyatro gösterisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’nın kurtuluşuyla ilgili yayınladığı mesaj okundu.

Puşidei Siyah

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasında 11 Eylül 1922 Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun tarihini detaylıca anlattı. 101 yıl önce Türkiye’nin birçok şehrinin yaşadığı işgal yıllarını tarih, kültür ve doğal güzellikler şehri olan Bursa’nın da yaşadığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, “Her işgal yürekleri dağladı lakin Bursa’nın işgali bütün ülkeyi derinden etkiledi. Milli mücadelenin merkezi olan Ankara’da durum büyük üzüntüye sebep oldu. Bursa’nın işgali, 10 Temmuz 1920’de TBMM’de gündeme geldi. Gazi Mustafa Kemal’in talimatıyla Meclis kürsüsüne ‘Pûşidei Siyah’ olarak bilinen siyah bir örtü örtüldü. Bu örtü, Bursa düşman işgalinden kurtulana kadar orada kaldı. Tam 2 yıl, 2 ay, 2 gün. 11 Eylül 1922 sabahı, Üçüncü Kolordu Komutanı Şükrü Nailli (Gökberk) Paşa, karargâhı ile birlikte Bursa’ya gelerek komuta yerini belediyede kurdu. Bursa’nın kurtuluşu bütün ülkeye Ankara’dan çekilen şu kısacık ama çok anlamlı telgrafla duyurulmuşt. ‘11 Eylül 1922, yeşil Bursa al sancağına kavuştu!'” dedi.

Güzel haberin dalga dalga yayılışının bu sene 99. yıldönümünü kutladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu günler aslında tarihten ve yaşadığı coğrafyadan tamamen silinmeye çalışılan bir milletin yeniden ayağa kalkışının yıl dönümleridir. Bu vesileyle Bursa’nın fethinden, Bursa’nın kurtuluşuna kadar geçen sürede, bu toprakları bizlere bırakmak için hayatını vakfeden, canını feda eden ecdadımızı rahmetle yâd ediyorum. Osman Gazi’den Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bu şehre emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle anıyorum. Bursa’mızın kurtuluşunun 99. yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Aktaş’ın konuşmasının ardından Namık Kemal Halk Oyunları ekibi sahne alarak Bursa yöresine özgü gösterilerini sergiledi. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un ‘Bülbül’ şiiri seslendirildiği törende, Bursa Mehter Takımı ve Kılıç Kalkan ekibi gösterileriyle coşkuyu doruğa çıkardı. Törenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bursa’ temalı şiir yarışmasında dereceye girenlere, Başkan Alinur Aktaş ve protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

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