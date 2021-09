Frutti Extra Cup heyecanı başlıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Yeni sezon öncesinde Bursa´da, 15-18 Eylül tarihlerinde Frutti Extra Cup heyecanı yaşanacak. Frutti Extra Bursaspor´un ev sahipliğinde Barış Spor Salonu´nda oynanacak olan mücadelelerde toplam 6 takım mücadele verecek.

Almanya´dan Alba Berlin´in yanı sıra Türkiye´den Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen, Aliağa Petkim, Semt 77 Yalovaspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımları, turnuvada şampiyonluk için parkeye çıkacak.

BARIŞ SPOR SALONU´NA 4 YILLIK YENİ ANLAŞMA

Organizasyon öncesinde Barış Spor Salonu´nda tanıtım lansmanı düzenlendi. Barış Spor Salonu´nun yıllardan beri Bursaspor Basketbol Takımı´na tahsis edildiğini ve 4 yıllık yeni bir anlaşma imzalandığını kaydeden Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem´e teşekkür etti. Başkan Sezgin, Barış Spor Salonu´nun Avrupa´ya örnek bir salon olduğunu ifade etti.

BAŞKAN ERDEM: HERKESİ İZLEMEYE DAVET EDİYORUM

Barış Spor Salonu´nun Bursaspor Basketbol A.Ş.´nin altyapısı ile beraber spor faaliyetleri açısından güzel bir mekan haline geldiğine işaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu iş birliği ile birlikte birçok sporcu yetiştireceğiz. Vizyonumuzun içerisinde `Sporun kenti Nilüfer´ var. Diğer taraftan Nilüfer Belediyespor olarak kadın voleybol ve erkekler hentbol takımları ile Süper Lig´de mücadele veriyoruz. Bursaspor ile beraber de iyi bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz. Salonlarımız ve spor alanlarımız, Bursalılara ve Bursasporlulara her zaman açık. Frutti Extra Cup müsabakalarının da hayırlı olmasını diliyorum, herkesi izlemeye davet ediyorum" dedi.

ÖMER KIZIL: BASKETBOL İLE BURSA´YI DAHA ÇOK TANITACAĞIZ

Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl da, Frutti Extra Cup hakkında bilgiler verdi.

İlkini yaptıkları organizasyonun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirten Kızıl, "Bursa, ulusal ve uluslararası arenada daha fazla bulunacak. Turnuvada 6 takım mücadele gösterecek. İlk yabancı takımımız Euroleague takımı Alba Berlin. Alba Berlin´i getirmek kolay değil. Sezer başkan, bizlerle konuştu; Frutti Extra sponsorluğuyla bu işe başladık. 2 sene önce Alba Berlin CEO´su ile konuştuk, ekibiyle tanıştık. Projelerden bahsettik. Kardeş takım olabileceğimizi konuştuk. Bayern Münih ile görüştük, 2 yıl öncesinden başladık. Alba Berlin´in altyapısında 10 bin çocuk var. 162 tane okulu var, inanılmaz bir basketbol kenti oldu Berlin. İleride yapacağımız şeyler bize de çok şeyler katacaktır. Frutti Extra ile yatırım yaparken; Euroleague´in de Final Four sponsoru olduk. Bursa için müthiş bir tanıtım, spor ile beraber şehirler tanınır. Basketbol ile Bursa´yı daha çok tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

KURUMSAL DÖNÜŞÜMLÜ KOMBİNE PROJESİ BAŞLADI

Frutti Extra Bursaspor Alba Berlin mücadelesinin ve Frutti Extra Cup finalinin de ulusal bir kanaldan canlı yayınlanacağını dile getiren Kızıl, "Bir kulübün sürdürülebilir olması için doğru bütçesi olması lazım, çok ciddi fedakarlıklarla buraya geldiler. Dönüşümlü şirket kombine projesine başladık. Bursa çok büyük şehir, tekstil ve otomotiv yan sanayi şirketleri var. Bursa´da kimsenin kapısını çalıp bize reklam verin demedik. Onlardan bir tek isteğimiz var, şu ana dek 15 şirket biletini aldı. Şirkete gidiyoruz, çalışanların belli bir kesimine kombine al. Bu kombineleri, çalışanlara dönüşümlü olarak sırasıyla vereceğiz. Satmamız gereken kurumsal dönüşümlü kombinenin yüzde 44´ünü sattık. Frutti Extra Cup´tan sonra 30 şirkete gideceğiz, belki de kombine kalmayacak. Tabii ki bilet satışlarına yer ayırdık, yüzde 50 olarak. Şirketler bundan sonra reklam yapmayacak, kendi çalışanlarına yatırım yapacak. 24 maçımız var, 15 lig, 9 EuroCup. Sezer başkan ile her gün yenilikleri yapmaya devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

FOTOĞRAFLıDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-09-11 12:37:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.