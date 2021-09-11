İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´nın Mudanya ilçesinde boynundan tabancayla vurulan yunus kıyıya vurdu.
Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi sahilinde dolaşan vatandaşlar, geçen hafta akşam saatlerinde bir yunusun kıyıya vurduğunu gördü. Yunusun yanına gidenler, boynunda kurşun yarasını fark edip polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından yunus bölgeden kaldırıldı.
O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya İsmail Hakkı SEYMEN
2021-09-11 13:49:07
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