Frutti Extra Cup başlıyor

1518 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Frutti Extra Cup’ın basın toplantısı gerçekleştirildi. İlki yapılacak olan turnuvanın ilk maçı çarşamba günü Barış Spor Salonu’nda oynanacak.

1518 Eylül tarihleri arasında ilki yapılacak olan Frutti Extra Cup çarşamba günü start alıyor. Turnuvanın tanıtım toplantısı Barış Spor Salonu’nda, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin, Uludağ İçeçek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Frutti Extra Bursaspor, ALBA Berlin, Darüşşafaka Tefken, Aliağa Petkim, Semt 77 Yalovaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli basketbol takımlarının katılacağı turnuva dört gün sürecek. 18 Eylül Cumartesi günü de final maçıyla turnuva sona erecek. Turnuvanın geleneksel hale gelerek, önümüzdeki yıllarda da kapsamlı olarak yapılması hedefleniyor.

Basın toplantısının açılış konuşmasını Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin yaptı. Barış Spor Salonu’nun Bursaspor’a tahsis edilmesinde emeği geçen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür eden Sezgin, "Avrupa’ya örnek bir salon oldu. Ben kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Frutti Extra Bursaspor'un mabedi artık; Nilüfer Barış Spor Salonu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu salonu Bursaspor basketbol altyapısı ile beraber kullanacak. Buradan güzel sporcular yetiştirilecek. Bu işbirliği ile birlikte burada birçok sporcu yetişecektir. Nilüfer Belediyespor’un kadın voleybol takımı ve erkekler hentbolda süper ligde mücadele ediyoruz. Biz bu çalışmalarımızı bundan sonra devam ettireceğiz. Salonlarımız ve bütün alanlarımız Bursaspor ve Bursalılara her zaman açık olacaktır" dedi.



Frutti Extra Cup ile Bursa kazanacak

Uludağ İçeçek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, turnuvanın geleneksel olacağının altını çizerek, "Türkiye’de liglerden önce bir sürü yerde turnuvalar var. Ama Frutti Extra Cup bundan sonra adını çok sık söz ettiren bir turnuva olacak. Bursa ulusal ve uluslararası arenada basketbol ile daha fazla tanınmaya başlanacak. Frutti Extra Bursaspor ile yaptığımız basketbol yatırımlarını bu turnuva ile sürdürmeye devam ediyoruz. Turnuvada 6 takım yer alacak. İlk yabancı takımımız Euroleague takımı ALBA Berlin’dir. Bu takımı getirmek kolay değildi" ifadelerini kullandı.

Sporla beraber şehirlerin tanınacağını dile getiren Kızıl, "Birçok şehir var dünyada gitmediğimiz ama isimlerini futboldan, basketboldan biliyoruz. Bizde bu turnuva ile uluslararası arenada çok daha fazla tanınacağız" dedi.

Barış Spor Salonu’nda turnuvanın yapılmasının amacının Nilüfer Belediyesi’nin verdiği desteği göstermek olduğunu vurgulayan Kızıl, "Pandemi koşulları gereği turnuvada salona çok az sayıda insan gelebilecek. Bunun için de ulusal bir televizyon kanalı ile anlaşma yaptık. Çarşamba günü gerçekleşecek ALBA BerlinFrutti Extra Bursaspor maçı ve final maçı NTV'den canlı yayınlanacak. Ayrıca tüm maçlar ntvspor.net YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek" ifadelerini kullandı.

Turnuva ile birlikte ‘Basketbol sosisi / Frutti Extra’ menüsünün de satışa başlayacağını sözlerine ekleyen Kızıl, "Sosisli’nin, basketbol dünyasının bir ritüeli olduğunu biliyoruz. Turnuvaya gelen seyircilerimiz maçlarda bu menümüze de ulaşabilecek" dedi.

Bilet fiyatlarına da kısaca değinen Kızıl, "Günlük bilet uygulamasına dönüldü ve her gün oynanacak iki maç için bilet satışı yapılacak. Bilet fiyatları 50 lira olarak belirlendi. Yani 50 liraya seyirciler 2 maç izleyecek. Son final günü oynanacak 3 maçın biletleri de 75 lira olarak belirlendi. Yerimiz kısıtlı, saha içi 40 koltuk, tribünde de yaklaşık 200 seyirci olacak. Elbette basketbolcu misafirlerimiz olacağı için bir kısmı satışa çıkacak" şeklinde konuştu.



Sezonluk kombine ile şirket çalışanları basketbol izleyecek

Sürdürülebilirlik anlamında en büyük gelirin bilet satışı kapsamında salondan olmasını hedeflediklerini belirten Kızıl, sezonluk kombine satışları ile ilgili olarak da "Frutti Extra Bursaspor maçları için en ekonomik kategoride maç başı bilet fiyatı KDV dahil 18 TL oluyor. Bursalıların takımını desteklemesini arzu ediyor, kent olarak hep birlikte büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz" dedi. Kızıl son olarak, Bursa’daki işletmelerin personelleri için dönüşümlü olarak aileleri ile maç izlemesine yönelik kombine alması için çalışmalarının da devam ettiğinin altını çizdi. Özel bir yazılım altyapısı ile oluşturulan 'Şirket Dönüşümlü Kombine Projesi' ile 'biletinial' uygulaması üzerinden işleyecek olan sistemde beklenti, sanayi kenti Bursa’da üretim yapan büyük işletmelerin kombine satın alarak dönüşümlü şekilde personellerine aileleriyle birlikte maç izleme fırsatı sunmaları. Uygulama üzerinden aynı kombine ile maça gidecek kişilerin isimleri her seferinde maça giriş için sisteme işlenebiliyor.



Turnuva fikstürü şu şekilde:

Çarşamba 14.30 Darüşşafaka TekfenAliağa Petkim

Çarşamba 17.00 Frutti Extra Bursaspor ALBA Berlin

Perşembe 16.30 Aliağa Petkim Semt 77 Yalovaspor

Perşembe 19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Frutti Extra Bursaspor

Cuma 16.30 Semt 77 Yalovaspor Darüşşafaka Tekfen

Cuma 19.00 ALBA Berlin Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket

Cumartesi 14.00 A3B3

Cumartesi 16.30 A2B2

Cumartesi 19.00 A1B1

