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Gemlik’te Zeytin Festivali coşkusu 6. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali başladı.

İHA

Gemlik’te Zeytin Festivali coşkusu 6. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali başladı.

Dünyanın en kaliteli sofralık zeytini olan Gemlik Zeytini’ni tüm dünyaya tanıtmak, üreticiye destek olmak ve Gemliklilerde zeytincilik bilincinin gelişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen Gemlik Zeytini Festivali, bu yıl altıncı kez gerçekleşiyor. En son 2019 yılında düzenlenen ve geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Gemlik Zeytini Festivali, üretici ile vatandaşı buluştururken birçok program ile Gemliklilere festival coşkusunu yaşatıyor.
6. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali, Gemlik Engelsiz Kafe önünden İskele Meydanı’na gerçekleşen kortej yürüyüşü ile başladı. En önde “Zeytin” ve “Zeytune” maskotlarının olduğu yürüyüşte Gencer Savaş Karnaval Bandosu ile Gemlik Kent Konseyi Halk Bandosu da yer aldı. Çevreden vatandaşların alkışlarla ortak olduğu korteje Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’in kardeş şehri Romanya Navodari Belediye Başkanı Florin Chelaru, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Gemlik Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Doğan, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki, Gemlik Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sedat Gürle, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Üç gün onlarca program
İskele Meydanı’na gelen kortej, kurdele keserek resmi açılışı gerçekleştirdi. Başkan Sertaslan ve beraberindeki heyet zeytin üreticilerinin stantları ile kadın girişimciler, Gemlik Belediyesi’nin El Ele Kadın Dayanışma Birimi, Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi stantlarını da ziyaret etti.
Alandaki programlar halk dansları gösterileri ile devam etti. Ekipler, Bursa ve Türkiye’nin çeşitli yörelerinden oyunları izleyenlere sergilediler. İlgiyle izlenen gösterilerin ardından Karadenizli sevilen sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı. Kendi parçalarının yanı sıra yerli ve yabancı pek çok şarkıyı kemençesi ile yorumlayan Uzunlar, festivalin ilk gününde Gemliklilere coşkulu anlar yaşattı.
6. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali, 11 Cumartesi ve 12 Eylül Pazar günleri de devam ediyor. Festivalde 11 Eylül cumartesi programı şöyle: Tüm Gün, Zeytindalı Meydanı, Çocuk Etkinlikleri, 16.00, Küçükkumla Köy Meydanı, Zeytin Üretiminde Verimliliği Arttırmak Söyleşisi, 16.00, Gemlik Amfitiyatro, Nermin Gül ile Zeytinli Tatlar Atölyesi, 17.00, Gemlik Amfitiyatro, Zeytinli Tatlar Yarışması, 18.00, İskele Meydanı, En Güzel Bahçe Yarışması Ödül Töreni, 19.00, İskele Meydanı, Zumba Gösterisi, 20.00 Küçükkumla Köy Meydanı Görevimiz Tatil film gösterimi, 21.00, İskele Meydanı, Ceza Konseri.
Festivalde 12 Eylül Pazar programı ise şöyle: Tüm gün, Zeytindalı Meydanı, Çocuk Etkinlikleri, 16.00, Umurbey Meydanı, Zeytinyağı Sabunu Yapım Atölyesi, 16.00, Gemlik Amfitiyatro, Ölümsüz Ağaç Tiyatro Gösterisi, 17.00, Gemlik Amfitiyatro, Suna Dumankaya ile "Zeytinle Doğal Olarak Güzelsiniz" söyleşisi, 19.30, İskele Meydanı, En Kaliteli Sofralık Zeytin Yarışması Ödül Töreni, 20.00, Umurbey Meydanı, Görevimiz Tatil Film Gösterimi, 21.00 İskele Meydanı Cengiz Kurtoğlu Konseri.

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