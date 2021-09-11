Köylü kadınlara özel pazaryeri yapılıyor

Türkiye’nin önemli tarım alanlarından birisi olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde köylü kadınlar için özel bir pazar kurulacak.

Köylerdeki kadınların ürettiği doğal ürünlerin satılacağı köylü pazarı içine aynı zamanda dinlenme alanı mescit gibi özel alanlarda yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılan modern kapalı Pazaryeri alanında yapılan çalışmaları inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Kapalı Pazar yeri projemiz dışında kalan yere köylü kadınlarımızın ürettiği ürünlerini satabileceği bir köylü pazarı yapıyoruz. Bunun yanına söz verdiğimiz bayanlar kıraathanesi yerine kadınların kışın soğuktan yazın sıcaktan gireceği çayını kahvesini içeceği bir yer yapacağız. İçinde çocuk emzirme odası, mescid ve ihtiyaçların karşılanacağı şeyler olacak. Burayı da inşallah yeni yılda hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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