Enduro tutkunları Bursa’da buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Yunan işgalinden kurtuluşun 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği ‘Green Way Uludağ Hard Enduro Yarışı’ 250 sporcunun katılımıyla başladı.

Üç gün sürecek yarışların startını Başkan Alinur Aktaş verirken, sporcular performanslarıyla göz doldurdu. Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü birbirinden farklı programlarla kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ‘2021 Green Way Uludağ Hard Enduro Yarışları’na ev sahipliği yapıyor. 101112 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenen yarışlarda, sporcular Uludağ’ın güzelliği eşliğinde kıyasıya mücadele ediyor. Adrenalinin hiç eksik olmadığı mücadelelerde, motor tutkunları zaman zaman zorlansa da performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı. Zorlu parkurları aşmaya çalışan endurocular, en iyi süreyi elde etmeye çalıştı. Yarışların startını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, enduro tutkunlarıyla bir araya geldi. Enduro motorları hakkında sporculardan bilgi alan Başkan Aktaş, günün anısına özel olarak hazırlanan formayı giydi. Başkan Aktaş’ın start vermesiyle parkura çıkan sporcular tüm hünerlerini sergileyerek bitiş çizgisine vardı.



“Uluslararası organizasyona dönecektir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını çeşitli programlarla kutladıklarını söyledi. Bursa’nın sahip olduğu değerlerle ayrı bir güzel olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, “Doğası, kültürü, insanları, ekonomisiyle Bursa farklı bir şehir. Kurtuluş günümüzü farklı programlarla renklendirmek istedik. Endurocuları Bursa’da buluşturduk. Adrenalini ve heyecanı bol yarışta 250’ye yakın sporcu mücadele edecek. Bu yarışlarda başarının hıza değil, sürücünün dayanıklılığına ve güvenilirliğine bağlı olduğunu görüyoruz. Kazasız, belasız bir süreç olmasını diliyorum. Şehrimizi, ülkemize ve dünyaya tanıtmak ve pazarlamak gibi bir heyecanımız var. Bursa özellikli bir şehir. Sporun, şehrin tanıtımı için önemli bir aktivite. Buradaki heyecanın her sene artarak devam edeceğine inanıyorum. Birkaç sene içerisinde uluslararası organizasyona döneceğine inanıyorum. İlk sene olmasına rağmen ciddi katılım var. Tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.