İnegölspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa) (DHA)STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Sedat Etik, Sefa Özcan

İNEGÖLSPOR; Gökhan Siverek Türker Toptaş, İbrahim Sürgülü, Hakkı İsmet Şimşek (Dk. 72 Ali Kılıç), Mustafa Kayabaşı, Bahadır Taşdelen, Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Erdem Koçal (Dk. 84 Selimcan Temel), Aykut Uluç (Dk. 60 Gülhan Üreyen), Ersel Aslıyürek

HEKİMOĞLU TRABZON; Özkan Karabulut Onur Akdeniz, Hakan Yavuz, Musa Caner Aktaş, Halil İbrahim Tuna, Tunahan Ergül (Dk. 84 Emre Akgün), Yasin Palaz, Yunus Emre Gedik, Hakan Demir (Dk. 61 Hakan Yeşil) , Muhammed Ali Kurt, Mustafa Ethem Erboğa (Dk. 72 Ahmet Sun)

KIRMIZI KART: Dk. 26 Hakan Yavuz (Hekimoğlu Trabzon)

SARI KARTLAR: Erdem Koçal, Hakkı İsmet Şimşek (İnegölspor) Hakan Yavuz, Muhammed Ali Kurt (Hekimoğlu Trabzon) TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, kendi sahasında karşılaştığı Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-09-11 19:00:21



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