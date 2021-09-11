TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyon Başkanı Çavuşoğlu: “Hizmetleri milletin gözünden kaçırmak için her türlü şeye başvuruyorlar” AK Parti Osmangazi İlçe Danışma Meclisi yapıldı

AK Parti Osmangazi İlçe Danışma Meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, “Milletimizin gözünden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yapmış olduğu hizmetleri kaçırmak için her türlü şeye başvurduklarına tanıklık ediyoruz” dedi.

Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi Osmangazi Salonunda gerçekleştirilen İlçe Danışma Meclis Toplantısına, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Atilla Ödünç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in yanı sıra parti yöneticileri ve partililer katıldı.



“Osmangazi’yi karış karış geziyoruz”

Açılış konuşmasını AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez yaptı. Cömez, tüm dünyanın pandemi sürecinden etkilendiğine vurgu yaparak, 11 Eylül Bursa’nın kurtuluş gününü de kutladı. Cömez, “AK Parti Osmangazi Teşkilatı olarak görevi devir aldığımız günden bu yana var gücümüzle çalışıyor, Osmangazi’yi karış karış geziyoruz. Osmangazi, güzel Bursa’mızın kalbi, merkezi olduğunun farkındayız. Bu yüzden işimize sıkı sıkı çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz İnanıyorum ki tüm teşkilatımızda bu şuurda görevini layığı ile yeri getiriyor” dedi.



Bursa merkezine yeni bir meydan

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ilçede yapılan vizyon projelere değindi. Osmangazi’nin en önemli projesinin meydan olduğunu ifade eden Dündar, “Bursa’da Osmangazi belediyemizin kamu yatırımları içerisinde en büyük bütçeli iş, meydan projesidir. Burada kamulaştırılması ile gidişatı ve ikinci etabı ile çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. Bu çalışmalar ile Bursa merkezde yeni bir meydan, yeni bir sosyal yaşam alanı ile dönüşümü yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, partililerin bir silkelenmesi gerektiğini söyleyerek, “Şöyle bir başımızı iki elimizin arasına alalım. Artık günler 24 saatten ibaret değildir. 2023’ü biz görüyoruz ama başkaları başka şekilde görüyor. Adeta kendileri için olmazsa olmaz, yurtiçi ve yurtdışındakiler siyasi partiler rakip olmaktan çıkmış düşman gözüyle bakar olmuştur. Şimdi bizim 20 yıl geçmişimize dönüp, taş üstüne taş koyduğumuz, inanılmaz hizmetlerimizi gerçekleştirdiğimiz ama maalesef anlatamadığımız işleri anlatmamız gerekiyor. 86 yıl sonra Ayasofya açıldı, bir hafta bile konuşturmadılar. Milletimizin gözünden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yapmış olduğu hizmetleri kaçırmak için her türlü şeye başvurduklarına tanıklık ediyoruz. O zaman bizim bir şey yapmamız lazım. Bu yalanlara kurban olmamak, bunların karşısında durmak için bir şey yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

Toplantının ikinci kısmı basına kapalı gerçekleştirildi.

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