Bursa'da çukura düşüp ölmek üzere olan keçi ekipler tarafından kurtarıldı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir keçinin çukura düştüğünü ve ölmek üzere olduğunu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine durumu bildirdiler. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yaralı keçiyi düştüğü yerden kurtardı.

Olay Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Tesadüfen geçen vatandaşlar ölmek üzere olan çukura düşmüş keçinin sesini duyması üzerine yanına gittiler. Hemen kurtarmak için yanına giden vatandaşlar çıkaramayacaklarını anlayınca ekiplerden yardım istediler. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yaralı keçiyi düştüğü yerden yaklaşık yarım saat süren bir operasyonla düştüğü yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri yaralı keçiye elleriyle su içirdiler. Tedavi altına alınan keçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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