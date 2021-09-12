Motosikletli kadın ölümden döndü

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet, önünde seyir halinde olan otomobile çarptı, sürücüsü ağır yaralandı.



Kaza BursaAnkara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Kübra Öztürk(23) yönetimindeki 48 NG 922 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan sürücü Erkan Çetin(51) Yönetimindeki 16 KMM 33 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.