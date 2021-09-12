Otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, önünde ilerleyen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Kübra Öztürk (23), ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi BursaAnkara karayolu üzeri Süleymaniye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl´den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Kübra Öztürk yönetimindeki 48 NG 922 plakalı motosiklet, iddiaya göre önünde seyir halindeyken yavaşlayan Erkan Çetin'in (51) kullandığı 16 KMM 33 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü Kübra Öztürk, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öztürk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-09-12 01:50:57



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