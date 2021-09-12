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İtfaiyeciler komando eğitiminden geçti Metrelerce yüksekte eğitim gördüler

İHA

İtfaiyeciler komando eğitiminden geçti Metrelerce yüksekte eğitim gördüler

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, metrelerce yüksekte komandoları aratmayan eğitimden geçti.
Bursa'da her yıl çok sayıda yangına başarılı şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, çok sayıda kurtarma operasyonu da gerçekleştiriyor. İtfaiye erleri, gerçekleştirdikleri başarılı kurtarma operasyonlarına daha iyi yapabilmek için sürekli eğitimden geçiyor. Bu eğitimler dahilinde İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan 50 itfaiye personeli, komandoları aratmayan eğitimden geçti. İtfaiyeciler yüksekte çalışma eğitici eğitimi gördü. Bu eğitimler sayesinde itfaiyeciler yüksekte daha emniyetli çalışıp, olaylara daha yerinde müdahale edecek. İtfaiye Daire Başkanlığının Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile birlikte yaptığı başarılı eğitim 40 saat sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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