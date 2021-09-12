Yıldırım'da 'Z Sohbetleri' devam ediyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Z Sohbeti” buluşmaları kapsamında; belediyenin kurslarında senaryo ve sinema eğitimi alan gençlerle buluştu. Sinema, edebiyat, sanat ve eğitim üstüne gençlerle sohbet eden Başkan Yılmaz, önerileri dinleyip gelen sorulara da cevap verdi.

Yıldırım’da önceliğin her zaman çocuklar ve gençlerde olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Gençlerimiz bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Yıldırım Belediyesi olarak gençlik çalışmalarımıza gençlerin rehberlik etmesini çok önemsiyoruz. Bu yüzden sık sık gençlerimizle bir araya gelip, onların fikirlerini ve önerilerini dinliyoruz. Gençlerimiz biz de enerji veriyor. Bugün de belediyemiz bünyesinde sinema ve senaryo eğitimi alan gençlerimizle buluştuk. Keyifli ve faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. Gençlerimizden aldığımız fikir ve önerilerle kafamızda yeni projelerin temellerini attık. Gençlerimizle buluşmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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