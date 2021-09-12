Bursa'da motosiklet kazaları mobese kameralarında



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA'daki motosiklet kazaları, mobese kameraları tarafından görüntülendi. Kazalarda hafif yaralanmalar olduğu belirtildi.

Bursa'nın çeşitli noktalarında son dönemlerde meydana gelen motosiklet kazaları, emniyet müdürlüğü koordinesindeki mobese kameraları tarafından görüntülendi.

Esentepe Kavşağı'nda bir motosiklet sürücüsü, önündeki araç ile çarpışmaya ramak kala motosikletinden atladı. Sürücü yere düşmeden ayakta kalırken, motosikleti aracın altına girdi.

Vatan Mahallesi'ndeki kavşakta ise sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kamyonete yandan çarpan motosiklet devrildi. Motosikletli kazadan yara almadan kurtuldu.

AMBULANSA ÇARPIP YOLA SAVRULDU

Gökdere Mahallesi'nde meydana gelen kazada da ışık ihlali yapan araca çarpan motosiklet sürücüsü, aracıyla savruldu. Sokak arasında hız yaptığı öne sürülen otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada can kaybı olmadı.

Altıparmak Caddesi'nde de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu motosiklet, karşı yönden gelen ambulansa çarptı, motosiklet sürücüsü ise yola savruldu.

IŞIK İHLALİ

Beşevler Mahallesi'nde sürücüsü ışık ihlali yapan araç, yan yoldan gelen motosiklete çarptı, Heykel'de ise yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hızlı olduğu öne sürülen motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kentte yaşanan bir diğer kazada da yolun karşısına yaya geçidi üzerinden motosikleti ile geçmeyen çalışan sürücü, kırmızı ışık ihlali yaparak üzerine gelen otomobili görünce panik kapılıp yayalara çarptı. Otomobilin ise yoluna devam etmesi kameralara yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-09-12 13:02:20



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