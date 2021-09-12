Bursa'da zeytinlikte yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINDA
Gemlik ilçesinde, Gemlik Devlet Hastanesi yakınlarındaki zeytinlikte çıkan yangın, yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Yangın zeytinlik ve makilik alanda çıktı. Hastanenin güvenlik görevlisi ilk olarak görüyor ve durumu ekiplere bildiriyor. Yangın büyümeden hemen müdahale edildi ve kontrol altına alındı. 3-5 dönüm arasında bir yer yangından etkilendi. Hem karadan, hem havadan müdahale ile yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede şu an soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2021-09-12 13:33:36
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