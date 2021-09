Oto pazarı değil bitpazarı

Bursa’da pazar günleri kurulan bitpazarına ve kuş pazarına gelenler gözlerine inanamadı. Otomobilleriyle gelenler park etmek için yer bulamazken, kalabalık havadan da görüntülendi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde her pazar kurulan bitpazarına ve kuş pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesislerine kurulan tezgahlarda vatandaşlar, antika eşyalardan elektronik cihazlara, ikinci el kıyafetlerden mutfak ve ev eşyalarına kadar bir çok ürün çeşitliliğini istediği fiyata bulabiliyor. Kimi evinde kullanmadığı eşyaları satışa çıkarırken, kimi ise vatandaşın ilgisini çekebilecek ürünleri tezgahından sergiliyor.

Bitpazarı kadar kuş pazarının da müdavimleri alanda adım atacak yer bırakmadı. Her bütçeye göre her çeşit kuşun yer aldığı pazarda, kimi ise sadece merakından gezmeye geliyor. Elindeki kuşlarıyla övünen satıcı, “Türkiye’de en çok tutulan şebab kuşudur. Bu kuşlar 100 liradan başlar, 100 bin liraya kadar alıcısı oluyor. Ancak bazen son model arabayla bile takas etmiyorlar. Bu kuşu beslemeye garibanın gücü yetmiyor. Bizimde böyle olduğumuza bakma milyarderiz” dedi.

İkinci el veya kullanılmamış hırdavat ürünleri satan esnaf ise, “Salgından dolayı biraz kısıtlıydı. Ama şu anda iyi gidiyor. Kurban bayramından sonra işler açıldı. Biraz indirim yaptığımız için vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.