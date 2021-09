Davut Gürkan: “Millet iradesi bu ülkenin geleceğinin teminatıdır”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, demokrasi tarihinin kara lekelerinden olan 12 Eylül Darbesi’nin yıldönümünde bir mesajı yayınladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yazılı olarak yayınladığı mesajında AK Parti siyaset ve yönetim anlayışının millet iradesine dayalı icraatları ile vesayet anlayışına asla müsaade etmeyeceğine vurgu yaptı. Başkan Gürkan, yakın tarihte yaşanan ve demokratik yönetim sistemine vurduğu darbenin yanı sıra her anlamda ülke gelişimini sekteye uğratan vesayetçi zihniyetlerin en son, en kanlı ve haince örneğinin 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşandığını belirterek, “Ancak aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir çağrısı ile ihanet girişimine karşı canını siper ederek, Türkiye’nin güçlü geleceğine ket vurmaya çalışan kumpaslar önünde adeta bir sur gibi dikilmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 20 yıldır her alanda olduğu gibi millet iradesinin ülke yönetimindeki hakimiyetine yönelik devrim niteliğinde adımlar atıldığının altını çizen Başkan Gürkan, “Atılan bu adımların tezahürü içeriden ve dışarıdan gelen her tür baskı ve zorlamalara rağmen her geçen gün güçlenen, dünya kamuoyunda söz sahibi olan bir Türkiye gerçeğinde görülebiliyor. Türkiye, artık vesayetçi kafaların tahakküm arzusuna ve bu arzunun yakın tarihte defalarca yaşanan tezahürüne rağmen, dünyadaki tüm mazlum milletlere örnek ve umut konumunda. İşte tüm bu gelişim, aziz milletimizin, Liderimizin yanındaki sağlam ve ferasetli duruşuyla mümkün olmuştur. Bu vesile ile ülkemiz, bayrağımız ve demokrasimiz için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

