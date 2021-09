Ünlü rapçi Ceza, Gemlik’te fırtına gibi esti

Gemlik’te sahne alan Ceza, festival alanını dolduran yaklaşık 25 bin kişiye coşkulu anlar yaşattı.

6. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Üç gün sürecek festivalde gün boyu etkinlikler gerçekleşiyor. Üretici stantlarında onlarca çeşit Gemlik zeytini vatandaşlara sunulurken sosyal ve kültürel etkinliklerde festival coşkusu zirveye çıkıyor.

Festivalin ikinci günü, aynı zamanda Gemlik’in Düşman İşgalinin Kurtuluşu programları ile birleştirildi. Erken saatlerde gerçekleşen resmi törenlerin ardından festival alanı ve çevresinde programlar devam etti. İkinci gün sonunda ise ünlü rap sanatçısı sahne alarak alanı dolduran on binlerce Gemlikliye coşkulu anlar yaşattı. Kendine özgü tarzı ile Türkçe rap müziği milyonlara sevdiren Ceza, sahne performansıyla tam not aldı. Alanı dolduran gençler Cezanın parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser sonunda sahneye gelen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gençler, siz her şeyin en iyisine layıksınız” dedi. Başkan Sertaslan Ceza’yı işaret ederek “En iyisi burada” şeklinde konuştu. Ceza’ya hediyelerini takdim eden Başkan Sertaslan sahneyi yeniden ünlü sanatçıya bırakarak konser alanına geçti. Başkan Sertaslan alanda gençler ile fotoğraf çekildi.

6. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali üçüncü gün programı şöyle: tüm gün, Zeytindalı Meydanı çocuk etkinlikleri, 16.00, Umurbey Meydanı, Zeytinyağı Sabunu Yapım Atölyesi, 16.00, İskele (Demokrasi) Meydanı, Ölümsüz Ağaç Tiyatro Gösterisi, 17.00, Gemlik İskele, Suna Dumankaya ile "Zeytinle Doğal Olarak Güzelsiniz" söyleşisi, 19.30, İskele Meydanı. En Kaliteli Sofralık Zeytin Yarışması Ödül Töreni, 20.00, Umurbey Meydanı, Görevimiz Tatil Film Gösterimi, 21.00 İskele Meydanı Cengiz Kurtoğlu Konseri

