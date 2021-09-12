BİNTED personeline zam müjdesi TİS görüşmelerinde mutlu son

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİNTED personeline zam müjdesi TİS görüşmelerinde mutlu son

İHA

BİNTED personeline zam müjdesi TİS görüşmelerinde mutlu son

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BİNTED personeli ile ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmeleri üzerinden bir süredir kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan kasıtlı algılara, Türkiye'nin en iyi sözleşmelerinden birini hayata geçirerek cevap verdi. Personel için kesenin ağzını açan Büyükşehir Belediyesi, Bursa'daki belediyeler arasında en yüksek rakamda anlaşma sağlarken, 15 Eylül'den itibaren en düşük evli 2 çocuklu bir personelin maaşı 5 bin 117 TL olacak.
BİNTED ile HAKİŞ Sendikasına bağlı Hizmetİş Sendikası arasında 36 ay süreli toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. BİNTED bünyesindeki 5200 personeli ilgilendiren görüşmelerde, eşit işe eşit ücretin sağlanması için seyyanen artışlar ve ücret eşitleme uygulaması yapıldı. Ayrıca 6'şar aylık dönemler halinde enflasyon ücret artışlarının yanı sıra son dönem enflasyon + 1 ücret artışı uygulanacak. Sözleşme ile en düşük ücretli gruba yıllık ortalama yüzde 21, 3 yılın sonunda da yüzde 62 oranında ücret artışı sağlanmış oldu. Sözleşme ile ikramiyelerde de önemli bir iyileştirme yapılmış oldu. İlk dönemde yıllık 10 günden 60 güne çıkarılan ikramiyeler, son dönemde ise 85 güne çıkarılmış olacak.
Sosyal haklara yıpranma primi, sorumluluk primi gibi risk primleri ilave edilirken, direksiyon primi, silah tazminatı gibi halihazırda var olan primlerde yüksek oranlarda iyileştirme yapıldı. Sözleşme ile evli ve 2 çocuk sahibi olan en düşük ücretli personelin maaşı Mart Eylül dönemi için 4950 TL'ye çıkarken, bu rakam 15 Eylül'den sonra ise 5117 TL'ye çıkacak. Türkiye'deki en iyi sözleşmelerden biri olduğu belirtilirken, Bursa'da ise tüm belediyeler arasında en yüksek maaşlı sözleşme hayata geçirilirmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'daki orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'daki orman yangını söndürüldü
Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest
YEREL HABERLER Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 ...
Bursa'da yerleşim alanına yakın bulunan ormanlık alandaki yangın kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da yerleşim alanına yakın bulunan ormanlık ...
Ünlü rapçi Ceza, Gemlik’te fırtına gibi esti
YEREL HABERLER Ünlü rapçi Ceza, Gemlik’te fırtına gibi esti
Davut Gürkan: “Millet iradesi bu ülkenin geleceğinin teminatıdır”
YEREL HABERLER Davut Gürkan: “Millet iradesi bu ülkenin geleceğinin ...
Bursa’nın prestij projeleri Osmangazi’den
YEREL HABERLER Bursa’nın prestij projeleri Osmangazi’den
Oto pazarı değil bitpazarı
YEREL HABERLER Oto pazarı değil bitpazarı
Gemlik'te orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Gemlik'te orman yangını kontrol altına alındı
Bursa Büyükşehir’den sel baskınlarına önlem Sel baskını riski ortadan kalkıyor
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir’den sel baskınlarına önlem Sel ...
Bursa'da zeytinlikte yangın (2)
YEREL HABERLER Bursa'da zeytinlikte yangın (2)
Gemlik’te zeytinli tatlar yarıştı
YEREL HABERLER Gemlik’te zeytinli tatlar yarıştı
Bursalı Şüca’nın adı okçuluk müsabakasıyla yaşatılıyor Geleneksel okçuluğa rağbet artıyor
YEREL HABERLER Bursalı Şüca’nın adı okçuluk müsabakasıyla ...
Bursa'da zeytinlikte yangın
YEREL HABERLER Bursa'da zeytinlikte yangın
Bursa'da motosiklet kazaları mobese kameralarında
YEREL HABERLER Bursa'da motosiklet kazaları mobese kameralarında
Özel kalem müdürünün nikahını Başkan Erdem kıydı
YEREL HABERLER Özel kalem müdürünün nikahını Başkan Erdem kıydı
Bursa'da hastane yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da hastane yakınında bulunan ormanlık alanda ...
Bursa'da bağ bozumu şenliğinde üzümler yarıştı
YEREL HABERLER Bursa'da bağ bozumu şenliğinde üzümler yarıştı
Yıldırım'da 'Z Sohbetleri' devam ediyor
YEREL HABERLER Yıldırım'da 'Z Sohbetleri' devam ediyor
Yıldırım'dan problemlere sağlıklı çözüm
YEREL HABERLER Yıldırım'dan problemlere sağlıklı çözüm
Parakendeciler zabıta haftasını unutmadı
YEREL HABERLER Parakendeciler zabıta haftasını unutmadı
Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor El işi ipek saten yorganlara dünyanın her yerinden talep var
YEREL HABERLER Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 ...
Başından yaralı ölü yunus sahile vurdu
YEREL HABERLER Başından yaralı ölü yunus sahile vurdu
İtfaiyeciler komando eğitiminden geçti Metrelerce yüksekte eğitim gördüler
YEREL HABERLER İtfaiyeciler komando eğitiminden geçti Metrelerce ...
(Özel) Araca dizel yerine benzin kondu, olanlar oldu Yargıtay’dan yanlış konulan yakıt kararı
YEREL HABERLER (Özel) Araca dizel yerine benzin kondu, olanlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.