BİNTED personeline zam müjdesi TİS görüşmelerinde mutlu son

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BİNTED personeli ile ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmeleri üzerinden bir süredir kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan kasıtlı algılara, Türkiye'nin en iyi sözleşmelerinden birini hayata geçirerek cevap verdi. Personel için kesenin ağzını açan Büyükşehir Belediyesi, Bursa'daki belediyeler arasında en yüksek rakamda anlaşma sağlarken, 15 Eylül'den itibaren en düşük evli 2 çocuklu bir personelin maaşı 5 bin 117 TL olacak.

BİNTED ile HAKİŞ Sendikasına bağlı Hizmetİş Sendikası arasında 36 ay süreli toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. BİNTED bünyesindeki 5200 personeli ilgilendiren görüşmelerde, eşit işe eşit ücretin sağlanması için seyyanen artışlar ve ücret eşitleme uygulaması yapıldı. Ayrıca 6'şar aylık dönemler halinde enflasyon ücret artışlarının yanı sıra son dönem enflasyon + 1 ücret artışı uygulanacak. Sözleşme ile en düşük ücretli gruba yıllık ortalama yüzde 21, 3 yılın sonunda da yüzde 62 oranında ücret artışı sağlanmış oldu. Sözleşme ile ikramiyelerde de önemli bir iyileştirme yapılmış oldu. İlk dönemde yıllık 10 günden 60 güne çıkarılan ikramiyeler, son dönemde ise 85 güne çıkarılmış olacak.

Sosyal haklara yıpranma primi, sorumluluk primi gibi risk primleri ilave edilirken, direksiyon primi, silah tazminatı gibi halihazırda var olan primlerde yüksek oranlarda iyileştirme yapıldı. Sözleşme ile evli ve 2 çocuk sahibi olan en düşük ücretli personelin maaşı Mart Eylül dönemi için 4950 TL'ye çıkarken, bu rakam 15 Eylül'den sonra ise 5117 TL'ye çıkacak. Türkiye'deki en iyi sözleşmelerden biri olduğu belirtilirken, Bursa'da ise tüm belediyeler arasında en yüksek maaşlı sözleşme hayata geçirilirmiş oldu.

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