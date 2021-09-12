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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Yıldırımspor - Belediye Kütahyaspor: 1-1

DHA

Bursa Yıldırımspor - Belediye Kütahyaspor: 1-1


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
HAKEMLER: Erdem Temel, Fatih Deveci, Serkan Öksüz
BURSA YILDIRIMSPOR: Ersel Çetinkaya Emirhan Çağlayan, Mahmut Güleç, Mehmet Kalkan, Osman Demir, Muhammet Öz, Fatih Çakır (Dk. 58 Doğukan Öksüz), Kadir Yurttadur (Dk. 58 Fatih Ateş), Batuhan Tunçay (Dk. 46 Barışcan Işık Altunbaş), Mehmet Küçükdurmuş (Dk. 84 Ahmet Memiş), Fatih Özçelik (Dk. 73 Mustafa Çalışkan)
BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Doğukan Özçimen İsmail Kayalı, Erdinç Çepoğlu, Veli Kızılkaya, Ali Mert Işık, Emrah Dağ, Bilal Şeflek (Dk. 53 Ali Kaan Şahanbaz), Tuncay Fındıkcı (Dk. 87 İbrahim Konuksever), Muhammet Enes Gök (Dk. 70 Talha Aydemir), Enes Nalbantoğlu (Dk. 87 Halil Eroğlu), Muhammet Arslantaş (Dk. 69 Onur Garip)
GOLLER: Dk. 90+4 Mahmut Güleç (Bursa Yıldırımspor) Dk. 27 Tuncay Fındıkcı (Belediye Kütahyaspor) 
SARI KARTLAR: Tuncay Fındıkcı, Emrah Dağ, Enes Nalbantoğlu, Doğukan Özçimen (Belediye Kütahyaspor)TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bursa Yıldırımspor, son dakika golüyle Belediye Kütahyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
27'nci dakikada Belediye Kütahyaspor golü buldu. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Tucnay Fındıkcı, yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kale direğinin dibinden ağlara gönderdi: 0-1.
29'uncu dakikada gelişen Bursa Yıldırımspor atağında, Mehmet Küçükdurmuş'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, kaleci Doğan Özçimen topu çelmeyi başardı.
57'nci dakikada Bursa Yıldırımspor gole yaklaştı. Ceza yayında Fatih Özçelik'in topa gelişine yaptığı vuruş sonrası, meşin yuvarlak savunma tarafından çizgide kafa ile uzaklaştırıldı.
63'üncü dakikada Bursa Yıldırımspor yine etkili geldi. Doğukan Öksüz ceza sahasına sol taraftan girer girmez topu içeriye çıkarmak istedi, savunmaya çarpan topta ev sahibi penaltı bekledi. Ancak hakemin 'devam' işaretiyle pozisyonu sürdüren Doğukan'ın içeriye yerden pasında bu kez Mehmet Küçükdurmuş yan çizgiden yerden vurdu, meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde auta yöneldi.
90+1'inci dakikada Bursa Yıldırımspor gole yaklaştı. Osman Demir'in serbest vuruştan içeriye doğru ortaladığı topa savunma müdahale ederken, kale ağzında Mustafa Çalışkan'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
90+4'üncü dakikada Bursa Yıldırımspor, aradığı golü buldu. Ceza sahasına doğru gönderilen topa iyi yükselen Mahmut Güleç, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-09-12 18:48:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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