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İstihdama dev katkı; 110 personel alınacak

İHA

İstihdama dev katkı; 110 personel alınacak

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren Göliplik iplik üretim firmasının baybayan 110 personel alımı yapacağını duyurdu.
İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, iplik üretim fabrikasında çalışacak 110 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.
İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini sürdüren Göliplik firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Göliplik firması; iplik üretim bölümü ve makine bakım bölümlerinde çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere; 1845 yaş arası 50 bayan iplik üretim işçisi, 50 erkek iplik üretim işçisi ve 10 erkek mekanik bakımcı personel alımı yapılacak. İŞKur işbaşı eğitim programı dahilinde çalışabilecek aynı zamanda üretimde vardiyalı sistemde ve ayakta çalışabilecek personel alımı yapılacağı ifade edildi. Çalışanların çocukları için kreş imkanının sağlandığı firmada, ikramiye ve sosyal yardımlar da mevcut. Başvurular 14 Eylül Salı günü saat 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”

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