Bursaspor'dan 20 yıl sonra kötü başlangıç



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor, yalnızca bir puanda kalırken; 20 yıl sonra sezonun en kötü başlangıcını gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar, bu performansla ligin dibine demirledi.

TFF 1. Lig'de sezona büyük umutlar ile başlayan Bursaspor, İzmir deplasmanında aradığını bulamazken; Altınordu'ya 2-1 kaybetti. 4 hafta sonunda Bursa temsilcisi, yalnızca bir puanda kalırken, Gençlerbirliği ile son sırayı paylaştı. 19 takımlı ligde, ligin alt sıralarına demirleyen Bursa ekibi, son 3 maçındana da mağlubiyetle ayrıldı.

20 YIL SONRA...

Bursaspor, bu sezon henüz ligde galibiyetle de tanışamazken son dönemlerin de en kötü sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Son olarak, Süper Lig'deki 2001/02 sezonunun başlangıcında ilk 4 haftayı yalnızca bir puan ile kapatan Bursa ekibi, 20 yıl sonra aynı performansı tekrarladı.

SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAK

Bu mücadeleyi geride bırakan Bursaspor, bu kez Yılport Samsunspor maçına odaklandı. 15 Eylül Çarşamba günü sahasında Samsun ekibini ağırlayacak olan Bursa ekibi, sahasında sezonun ilk galibiyeti için mücadele verecek. Yılport Samsunspor da, şu ana dek 3 karşılaşmaya çıkarken bunların 2'sini kazanarak 6 puan topladı.

MATAVZ İLK GOLÜNÜ ATTI

Bursaspor'un, Altınordu ile oynadığı mücadelenin son anlarında takımının tek golünü kaydeden Tim Matavz, aynı zamanda yeşil beyazlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Karşılaşma boyunca da hücumda etkili bir görüntü çizmesine karşın, Altınordu'nun genç eldiveni Ali Emre Yanar'a takılan Matavz, bu sezon kadroya dahil oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-09-13 10:55:51



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