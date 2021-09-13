Başkan Özkan’dan kurtuluş günü mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmenin mümkün olmadığını hatırlatan Başkan Ali Özkan, Karacabey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi. Özkan, Karacabey halkının bundan tam 99 yıl önce, vatanımızın her karış toprağında olduğu gibi düşman işgaline karşı dimdik durarak vatanımızı savunduğunu, kimsenin esaretine boyun eğmeyeceğini dünyaya gösterdiğini ifade etti. Başkan Özkan, Karacabey’in Bursa ve ülkemiz açısından son derece stratejik bir öneme sahip olduğuna da vurgu yaptı.

Özkan, “Şanlı tarihimiz, aziz milletimizin bağımsız yaşama tutkusu sayesinde nice kahramanlık destanlarına sahne olmuştur. Büyük fedakarlıklar göstererek, bu vatan uğruna gözünü kırpmadan mücadele eden; kadın, erkek, genç, yaşlı demeden mevzilerde yüreğiyle çarpışan tüm kahramanlarımız, milletimizin gönlünde ilelebet yaşayacaktır" dedi.

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