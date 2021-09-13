Hayat Hastanesi doktorlarından, Yeşim çalışanlarına aşı bilgilendirmesi

Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul ile Klinik Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Kemal Aslan, Yeşim çalışanlarını Covid19 aşısı hakkında bilgilendirdi.

Yeşim Akademi’deki bilgilendirme toplantısında konuşan Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, “Covid19’a karşı maske mesafe ve temizlik, elbette alınması gereken tedbirler arasındadır. Fakat aşı uygulaması ise, en önemli mücadele yöntemidir. Unutulmamalıdır ki aşı olmayanlarda can kaybı oranı çok yüksek seviyededir” ifadelerini kullandı.

Covid19 aşısı yaptıranlarda yoğun bakıma düşme oranının çok düşük olduğunu vurgulayan Dr. Özkul, “Bu virüse karşı aşı, en iyi koruyucu yöntem durumunda. Bizim için bir kişinin bile hayatını kurtarabiliyor olmak çok önemli. Biz aşı olunması gerekliliğini duyulanlarla, konuşulanlara göre değil, elimizdeki tıbbî verilerle dile getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Hayat Hastanesi Klinik Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Kemal Aslan da, Covid19 ‘a karşı alınması gereken tedbirlerden, dikkat edilmesi gereken hususlar ile aşı çeşitleri hakkında Yeşim çalışanlarına açıklamalarda bulundu. Toplantının devamında Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul ile Klinik Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Kemal Aslan Yeşim çalışanlarının sorularını cevaplandırdı.

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