Başkan Acar: "Milli Eğitim Bakanlığı bu yanlıştan dönmeli"

EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, MEB’in Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeliyle ilgili aldığı kararın yanlış olduğunu ifade ederek, “YHS personelinin, okul ve kurumlarına geri gönderilecek olması, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlerimizdeki iş ve işlemleri aksatacaktır. Bu yanlıştan dönülmelidir” dedi.

EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), Yardımcı Hizmetler Personeli, okul ve kurumlarına geri gönderilmesine dair kararını eleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni kararının büro işlerinde aksamalara sebep olacağına dikkat çeken Acar, şunları söyledi:

“YHS personelini ihtiyaca binaen memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi büro işlerinde çalıştılar. Ayrıca 2013'ten beridir Milli Eğitime memur almayan, alamayan Bakanlığımız 8 senedir işlerin nasıl sorunsuz yürüdüğünü zannediyor. Bu arkadaşlarımız, bizi memur olarak çalıştırın diye yalvarmadılar. İhtiyaç hasıl olduğu için kendilerine kaymakamlık onaylarıyla görev verildi. Okul ve kurumlarımızın ihtiyaçları giderildi. Bu yazıyla Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin okul/kurumlarına geri gönderilecek olması, okul/kurumların sorununu çözmeyeceği gibi il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlerimizdeki iş ve işlemleri aksatacaktır. Bu hatalı uygulaya sebebiyet verecek yazı düzeltilmeli, yanlıştan dönülmelidir. Kaş yaparken göz çıkarmamak gerekir.”

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