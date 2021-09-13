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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekstil Girişimcilik Platformu başvuruları bekliyor

İHA

Tekstil Girişimcilik Platformu başvuruları bekliyor

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün girişimcilik platformu “TechXtile StartUp Challenge” bu yıl yeniliklerle üçüncü kez başlıyor. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) sektörde yenilik kültürünü yaygınlaştırmak maksadıyla başlattığı proje kapsamında girişimciler 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren projeleri ile başvuru yapabilecekler.
Ülkemizin birçok yeteneği ve hazine sayılabilecek zihni barındırdığına inandıklarını belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Maksadımız tekstil ve hazır giyim alanındaki katma değer yaratabilecek fikirleri desteklemek. Girişimlerin potansiyel müşterilere ulaşabilmesinin önünü açmak. Teknoloji ve metotların üretime dâhil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversitesanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılmasını desteklemek” dedi
TechXtile StartUpChallenge’a 18 yaşını doldurmuş herkesin başvurabilmesini mümkün kıldıklarını kaydeden Engin. “Vereceğimiz eğitimlerle kendisini geliştirmek isteyen, projesini melek yatırımcılar ve StartUp geliştiricileri ile buluşturmayı hedefleyen bütün girişimcilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.
UTİB tarafından tekstil sektöründe 2009 yılında başlatılan ve 10 yıl boyunca 251 projenin iş birliğine dönüşmesine yol açan ArGe Proje Pazarı, 2019 yılında TechXtile StartUp Challenge adını aldı. Bu süreci “Bursa’da tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı hedefledik” diye açıklayan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “2019 ve 2020 yılında TechXtile StartUp Challenge adıyla sürdürdüğümüz programımız, Türkiye’nin tekstil sektörü odağındaki en önemli girişimcilik yarışması oldu. Pandemiye rağmen geçen yıl rekor bir artışla 174 projenin yarıştığı programımıza, kadın girişimcilerimizin ilgi göstermesi ile de dikkat çekti.
Sürekli yaşayan bir girişimcilik platformu haline gelen programımızı daha etkili kılmak için bu yıl yeni ve büyük bir adım daha attık. Mart ayında gerçekleştirdiğimiz çalıştay sonucunda 2021 yılında girişimcilik ile ilgili bütün faaliyetleri tek çatı altında toplayan bir girişimcilik platformuna dönüşümü sağladık. Paydaşlarımız Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği (UHKİB), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Arge Merkezi (BUTEKOM) işbirliğiyle yıl boyu sürecek ve birden fazla faaliyeti bünyesinde barındıracak ‘TechXtile Platform’ ile hem ferdî girişimcilerin hem de firmaların girişimcilik yönlerini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Girişimci adaylarının projelerinin yarıştığı ‘StartUp Challenge’ın yanı sıra, firmaların inovatif çalışmalarını diğer paydaşlar nezdinde sergileyeceği ve yarışacağı ‘İnovasyon Ligi’, Ekosistemi geliştiren ve ilham veren ‘AkılFikir Buluşmaları’, kıymetli eğitimleri içeren ‘Akademi’ son alarak da finalistlerin üyeliğiyle sürekli desteklendiği ‘Members Club’ ile kesintisiz yaşayan, tekstilde sürekli özelleşmiş bir girişimcilik platformu hâline getirdik” diye konuştu.
ARGE'ye yatırım ihracat birim fiyatını 8 dolara çıkardı
ArGe ve inovasyonun yüksek katma değeri beraberinde getirdiğini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Doğrudan ve dolaylı olarak 2 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan sektörümüz, ev tekstilinde dünyanın dördüncü, tekstilde ise Avrupa’nın üçüncü büyük ihracatçısı. Üretimde de Avrupa lideriyiz. Her yıl 15 milyonun üzerinde bir dış ticaret fazlası veren örnek ve başta gelen sektörlerden bir tanesiyiz. Kilogram başına ihracat birim fiyatını baktığımızda ise Türkiye ortalaması 1.12 dolar” dedi.

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