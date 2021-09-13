(Özel) Marketlerin fiyat oyununu, vatandaş yakaladı Bir gün önce Migros'tan 92 liraya aldığı aynı marka ve gramajdaki tereyağının ertesi gün başka markette 49,95 olduğunu görünce isyan etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Marketlerin fiyat oyununu, vatandaş yakaladı Bir gün önce Migros'tan 92 liraya aldığı aynı marka ve gramajdaki tereyağının ertesi gün başka markette 49,95 olduğunu görünce isyan etti

İHA

(Özel) Marketlerin fiyat oyununu, vatandaş yakaladı Bir gün önce Migros'tan 92 liraya aldığı aynı marka ve gramajdaki tereyağının ertesi gün başka markette 49,95 olduğunu görünce isyan etti

Bursa'da aralarında 50 metre bile mesafe bulunmayan iki süper markette aynı marka ve gramaj tereyağındaki yüzde yüze yakın fiyat farkı vatandaşı isyan ettirdi. Vatandaşın şikayet için aradığı Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'nün "Fiyat farklılıkları olabiliyor, normal bir durum" demesi tüketiciyi daha da üzdü. Tüketici, Tüketici Mahkemesi ve Tüketicileri Koruma Derneği'nde sesini duyurmaya çalışacağını söyledi.
Migros Market'ten kilosu 92 liraya tereyağı alan vatandaş, ertesi gün aynı tereyağının A101 isimli markette 49,95 lira olduğunu görünce aradaki fiyat farkına isyan edip 92 liralık tereyağını iade etti. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yazıhane memuru olarak çalışan Mustafa Aktaş, iş çıkışında evinin bulunduğu Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki Migros Markete girip alışveriş yaptı. Aldığı ürünlerin içinde 1 kilogram Torku marka tereyağı da olan Aktaş, alışverişten sonra fişi incelediğinde tereyağının kilosunun 92 lira olduğu görüp fiyatın pahalı olduğunu düşündü. Ertesi gün A101 isimli markete su almak için giden Aktaş, reyonları gezerken bir gün önce 92 liraya aldığı 1 kiloluk tereyağının burada 49,95 olduğunu gördü. Aradaki yüzde 94'lük fiyat farkına şaşıran vatandaş, kilosu 50 lira olan tereyağından bir tane satın aldıktan sonra soluğu kazıklandığını düşündüğü Migros'ta aldı. Marketin yetkilisi ile görüşen Aktaş, iki market arasındaki fiyat farkının neden bu kadar olduğunu sorarak ürünü iade etti.
Aktaş, iki marketten aldığı ve arada yaklaşık yüzde 90 fiyat farkı olan fişleri Migros merkezdeki yetkililere sordu. Aktaş, istenmesi üzerine fişlerin fotoğrafını da çekip Migros yetkililerine iletti. Dönüş yapılacağı söylenmesine rağmen aradaki fiyat farkıyla ilgili Aktaş'a Migros'tan herhangi bir geri dönüş olmadı. Şaşkın vatandaş, marketin fiyat politikasını Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne şikayet etti. Ancak gelen "Marketler arası fiyat farkı olabiliyor. Normal bir durum. Pazartesi getirin inceleyelim" cevabıyla şaşkınlığı bir kat daha arttı.
İş çıkışı alışveriş yapmak için Migros'a girdiğini ifade eden Mustafa Aktaş, "Bursa Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir firmanın yazıhane memuru olarak çalışıyorum. İş çıkışı evimin yakınındaki Migros'a alışveriş yapmak için uğradım ve 529 liralık alışveriş yaptım. Aldığım ürünlerin fişini incelerken 1 kiloluk Torku tereyağının 1 kilo fiyatı 92 liraydı, bana çok uçuk geldi. Ertesi gün ise su almak için A101'e gittim ve su aldım. Su aldıktan sonra bir gün önce Migros'tan kilosu 92 liraya aldığım tereyağının 49,95 olduğunu gördüm. Aradaki fark beni vicdanen rahatsız etti. Bende A101'den kilosu 49,95 olan 1 kilo Torku tereyağını alıp fişiyle birlikte bir gün önce kilosunu 92 liraya aldığım Migros'a gittim. Migros'taki yetkiliye sordum, bu iki yağın arasında bir değişiklik olup olmadığını sordum. 'İkisi de aynı tereyağı' deyince ben yetkiliye 'Bu yağ nasıl oluyor da bir mağazada 92 lira, diğer mağazada 49,95' diye sordum. 'Bana böyle bir şey olamaz, bir yanlış var' dedi. Ben de 'Bayağı oldu' deyip iki marketten de yaptığım alışveriş fişlerini gösterdim. 'Dün sizden bu ürünü 92 liradan aldım, bir gün sonra A101'den 49,95'e aldım. Bu adaletsizlik değil mi?' diye sordum. Bu olaydan sonra Migros merkeziyle görüştüm, durumu kendilerine anlattım. Benden iki marketten de yaptığım alışveriş fişlerini istediler, iki market fişinin fotoğrafını çekip gönderdim. 'Yetkililer sizi arayacak' dediler, ne arayan var ne de soran. Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne şikayet ettim ancak herhangi bir araştırma ya da inceleme olmadı. Marketlerde çok dengesiz fiyat farkı var. Denetim ve kontrol olsaydı mağazalar arasında yüzde 90 fiyat farkı olmazdı. Ben bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki konuşmasında bu durumu gündeme taşıdığını hatırlatan Aktaş, "Sanayi Ticaret Bakanlığı, İl Müdürlükleri, valilikler neden denetim yapmazlar? Neden sokağa çıkmıyorlar? Çarşı pazar, market, mağaza neden dolaşmıyorlar? Onlar ciddi şekilde sokağa çıkıp karşılaştırma yapsalar, faturaları kontrol etseler, raflardaki fiyatlar gerçek rakamlara dönecek" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım düştü, orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Yıldırım düştü, orman yangını çıktı
Osmangazi’de su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi’de su kesintisi
Tekstil Girişimcilik Platformu başvuruları bekliyor
YEREL HABERLER Tekstil Girişimcilik Platformu başvuruları bekliyor
Başkan Acar: "Milli Eğitim Bakanlığı bu yanlıştan dönmeli"
YEREL HABERLER Başkan Acar: "Milli Eğitim Bakanlığı bu yanlıştan ...
Hayat Hastanesi doktorlarından, Yeşim çalışanlarına aşı bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Hayat Hastanesi doktorlarından, Yeşim çalışanlarına ...
Başkan Özkan’dan kurtuluş günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan kurtuluş günü mesajı
Fatih Tekke: “Keşke kötü oynasaydık da galip gelseydik”
YEREL HABERLER Fatih Tekke: “Keşke kötü oynasaydık da galip ...
Bursaspor'dan 20 yıl sonra kötü başlangıç
YEREL HABERLER Bursaspor'dan 20 yıl sonra kötü başlangıç
Yalova'dan Konya'ya uzanan 800 kilometrelik yolu yürüyerek kat ediyorlar Sufi Yolu yerli ve yabancı gezginlerin ilgisini çekmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Yalova'dan Konya'ya uzanan 800 kilometrelik yolu ...
İstihdama dev katkı; 110 personel alınacak
YEREL HABERLER İstihdama dev katkı; 110 personel alınacak
En şefkatli market...Açılışa gelenlerin yardımlarıyla raflar doldu taştı Bursa'da ihtiyaç sahibi aileler için yapılan Şefkat Mağazası, açılışa ve "hayırlı olsun"a gelenlerin yardımlarıyla doldu taştı Dernek Başkanı, çiçek ve plaket getirmek isteyenlerden ihtiyaç sahipleri için bulgur, un, giyecek, okul malzemesi istiyor
YEREL HABERLER En şefkatli market...Açılışa gelenlerin yardımlarıyla ...
Bursa'da otomobil incir yüklü kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil incir yüklü kamyonete arkadan ...
Bursa'da otomobil ile incir yüklü kamyonet çarpıştı : 2 yaralı Bursa'da feci kaza : 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil ile incir yüklü kamyonet çarpıştı : ...
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın
YEREL HABERLER Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah ...
Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, karantinayı da deldiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, karantinayı da ...
Bursa Yıldırımspor - Belediye Kütahyaspor: 1-1
YEREL HABERLER Bursa Yıldırımspor - Belediye Kütahyaspor: 1-1
Bursa Yıldırımspor - Belediye Kütahyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursa Yıldırımspor - Belediye Kütahyaspor ...
Bursa’da spor tutkunlarının en doğal buluşması
YEREL HABERLER Bursa’da spor tutkunlarının en doğal buluşması
Nilüfer Kupası için tırmandılar
YEREL HABERLER Nilüfer Kupası için tırmandılar
BİNTED personeline zam müjdesi TİS görüşmelerinde mutlu son
YEREL HABERLER BİNTED personeline zam müjdesi TİS görüşmelerinde ...
Bursa'daki orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'daki orman yangını söndürüldü
Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest
YEREL HABERLER Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 ...
Bursa'da yerleşim alanına yakın bulunan ormanlık alandaki yangın kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da yerleşim alanına yakın bulunan ormanlık ...
Ünlü rapçi Ceza, Gemlik’te fırtına gibi esti
YEREL HABERLER Ünlü rapçi Ceza, Gemlik’te fırtına gibi esti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.