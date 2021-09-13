Canbolat’tan Ahîlik Haftası mesajı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Ahîlik Haftasını kutladı.

Vali Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, “Ekonomimizin can damarı esnaflarımızın 34. Ahîlik Haftasını en kalbî duygularımla kutlarım. Ahilik, toplumsal dokumuzun temel dinamiklerindendir. Dolayısıyla dünyada etkisi en çok olan bu kültürü canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi adına oldukça önem arz etmektedir. Ahîliğin gönül fırınında pişen ahîlik ekmeğinin ana maddelerini olgun kişilik, ahlak ve doğruluk teşkil eder. Ahilik, öğrenmenin yeri, zamanı ve yaşı olmaz diyen, komşusu siftah yapmadan kendi ticaretine başlamayan, iki günü birbirinden farklı kılmayı özendiren, “Eline, beline, diline sahip ol” düstûruyla toplumsal ahlakın özetini üyelerine sunan ekonomik ve kültürel hayatımızın omurgasıdır” dedi.

Ahîlik kültürünün Ahî Evran’ın tasavvuf öğretisi olduğunu ifade eden Vali Yakup Canbolat, “Ahîler, Ahî Evran’ın izinden giden taliplerdir. Milletlerin harman olduğu Anadolu, Ahîlik kültürü ile yoğrulmuştur. Ahîliğin felsefesinde yalan yoktur, bencilliğe asla müsaade edilmez. Ahîlikte adalet alınır, adalet satılır. Ahîliğin terazisi doğruluk terazisidir. Esnaflığı bilgeliğe dönüştüren Ahîliğin mesajı eline, beline, diline sahip olmaktır. Ahî, devlettir, Ahî adalettir, Ahî emindir, Ahî çalışkandır. O bilime önem verir, aklını, yüreği ile kullanandır. Ahî ahlaklıdır. Ahîlik, ortaya koyduğu temel ilkeleriyle, toplumda yaşayan her kesimi kaynaştıran, bütünleştiren ve millet olma şuurunu bütün toplumlara yayan, 1000 yıllık bir gelenektir. Günümüzde bu sistem, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ile temsil edilmektedir. Esnaf ve sanatkârlarınız güçlü ise ekonomi güçlü olur. Böylece globalleşen günümüz dünyasında en büyük silahınız olan ekonominiz de güçlü olur. Biz biliyoruz ki, Ahîlik ruhuna uygun olarak, kendi öz sermayesi ve alın teri ile üretim yapan esnaflarımız, tüccarlarımız ülke ekonomisine ciddi güç katmaktadır. Bu duygularla bütün esnaf ve sanatkarlarımızın Ahîlik Haftasını kutluyor, bu haftanın ülkemiz ve milletimiz, bilhassa esnaflarımız için bolluk, bereket ve hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

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